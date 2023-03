/SOUTĚŽ DENÍKU/ Fanoušci fotbalu pozor! Hledáme nejlepší fotbalovou adresu v Jihočeském kraji. Kdo bude bojovat o titul Deníku? První vlaštovkou na jihu Čech je SK Vacov z Prachaticka.

Vacovský fotbal nejsou jen mistrovské soutěže, ale i Vojta Dyk, Fotbalohraní a charita. | Foto: Zdeněk Formánek

Do ankety Deníku se přihlásili fotbalisté SK Vacov, kteří hrají na stadionku, kterému nikdo z fanoušků místních ani cizích neřekne jinak než Rohlík aréna. To jasně naznačuje spojení s místní pekárnou, která sídlí přes silnici.

Vacovský fotbal nejsou jen mistrovské soutěže, ale i Vojta Dyk, Fotbalohraní a charita.Zdroj: Zdeněk FormánekMístní fotbalisté v současné době hrají na špic jihočeské I.B třídy, ale bývalo i lépe, když hrál klub o soutěž výše. Ale SK Vacov, to nejsou jen mistrovské zápasy. Před časem si do místa nedaleko Vacova našel cestu herec, zpěvák a muzikant Vojta Dyk a ve spojení s ním se začaly "dít věci". On sám začak hrát za místní klub mistrovské soutěže a ve spolupráci s ním vzniklo takzvané Fotbalohraní, fotbalově společenská a charitativní akce.

Loni se ve Vacově kolal již osmý ročník Fotbalohraní (jeden se kvůli covidu neuskutečnil) a pravidelně na pažit Rohlík arény vybíhají skvělí čeští sportovci, herci, hudebníci. A každé Fotbalohraní má charitativní podtext, kdy fotbalisté, sponzoři a diváci věnují šek pro dobrou věc.

Nejlepší fotbalová adresa v Jihočeském kraji? Přehled nominací do soutěže

A jak zněl text přihlášky do naší soutěže? "Vacov je nejlepší klub široko daleko. Sláva našeho klubu sahá tak daleko, že nám sem jezdí i Vojta Dyk. A tak si tady u nás někdy na Vojtu Dyka sami hrajeme. Dyk je Dyk a my vyhrajeme," podepsán, jak jinak, Vojta Dyk.

Vacovský fotbal nejsou jen mistrovské soutěže, ale i Vojta Dyk, Fotbalohraní a charita.Zdroj: Zdeněk Formánek

Již dříve reportéři Jihočeského deníku udělily divoké karty třem stadionům. Plno krásným míst fotbalu zaslíbených však z jihu Čech v soutěži chybí. Tak neváhejte a svůj klub přihlašte.

Jak nominovat oblíbené místo?

Stačí maličkost: pošlete email na adresu fotbalova.soutez@denik.cz. K zařazení do soutěžní ankety je třeba adresa fotbalového areálu, minimálně jedna fotka ze hřiště, tribuny či zázemí, zdůvodnění nominace a jméno nominujícího. Nominace přijímáme do 28. března.