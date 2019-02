České Budějovice – 22letý Pavel Novák si až do pondělní ligové dohrávky v Plzni sice v pěti jarních kolech připsal tři starty, jenže s Bohemians, Jabloncem i Slováckem šel na hřiště vždy až v samém závěru.

Pavel Novák v Plzni ve vzdušném souboji s domácím Danielem Kolářem. | Foto: Deník/ Zdeněk Vaiz

Až v Plzni se dočkal základní sestavy.

Po delší době jste v lize nastoupil od začátku, jenže asi na zápas v Plzni moc rád vzpomínat nebudete?

Těžko se to hodnotí. Když dostanete v jednom zápase dvakrát dva góly během jedné či dvou minut, je jasné, že nemůžete uspět. A nemůžeme se vymlouvat ani na to, že výsledek bezesporu byl ovlivněn těmi výroky rozhodčích.

Nicméně z rovnováhy vás ty verdikty rozhodčího asi vyvedly.

Bylo to hodně zajímavé, to máte pravdu. Aspoň já ještě nikdy nezažil, aby gól uznal, pak ho zrušil a zase znova uznal… Taky se kvůli těm dohadům asi pět minut nehrálo, takže do konce poločasu už to bylo takové rozházené.

Byť ten sporný gól při pohledu na konečný výsledek zdánlivě toho moc neřešil, přece jen je velký rozdíl, jestli na hřišti mistra jdete do druhé půle za stavu jedna či dva nula. Je to tak?

To jistě, my si ale i tak v poločase říkali, že i když je to 2:0, že to ještě zkusíme. Je jedno, jestli prohrajete 2:0 či 3:0, my to prostě chtěli zkusit. Kdybychom dali gól, mohlo se přihodit ještě cokoli. Že bychom byli v šatně v kabině nějak skeptičtí či odevzdaní, to rozhodně ne.

V samém závěru jste dostali další dva góly, byť ten třetí zase nebyl regulérní. Nakonec jste jeli s nadílkou – a to přesto, že začátek byl z vaší strany docela slibný…

První půlhodina opravdu vůbec špatná z naší strany nebyla, měli jsme i dvě tři docela dobré příležitosti.

Jednu z nich i vy, ne?

To byla škoda, trefit bránu, byl to asi gól. Jenže nebyl a po té půlhodině nevím, co se stalo. Rychle po sobě jsme dostali dva slepené góly, a to už se pak hraje těžko.

Kdybyste ten gól dal, v lize by asi byl váš první. Je to tak?

Je. V lize by to byl můj první gól. A zrovna v Plzni. Jenže na kdyby se bohužel nehraje.

Jak jste tu situaci viděl?

Kuba Řezníček mi to krásně sklepl pod sebe na vápno a já to rovnou napálil. Jak říkám, stačilo jen trefit bránu.

Řekl bych, že vy jste ale gólům měl spíš zabraňovat než je dávat?

Určitě. Trenér mi říkal , ať se soustředím hlavně na bránění, rozehrávku ať nechám Rudovi Otepkovi či Javimu . Že jsem se dostal k té střele, to vyplynulo ze situace, kdy na půli Plzně vznikla velká díra.

Velká díra byla i na druhé straně, kdy měl Darida při té gólové trefě spoustu času i prostoru.

Já Daridu nějak osobně neměl, navíc jsem vystupoval proti Kolářovi, který to Daridovi dával. Bohužel u Daridy nikdo nebyl, navíc mu to hezky sedlo.

Ale stejně, štítový záložník asi není úplně váš post?

To je pravda, ale mně je jedno, kam mě trenér dá. Hlavně, že hraju. A vždycky se snažím podat co nejlepší výkon.

Jak se hraje štítovému záložníku proti Plzni?

Bez míče se běhá těžko…

Už ve čtvrtek vás čeká pohárová odveta v Jablonci. Těšíte se?

Pohár je spíš taková vsuvka, i když se pokusíme i tam uspět. Pro nás je daleko důležitější liga. V neděli tu máme Hradec a ten prostě musíme za každou cenu porazit.





Zmatky zavinil Kocián, tvrdí Královec





„Všichni ukazují na mě, ale může za to asistent Radek Kocián,“ vysvětloval rozhodčí Pavel Královec pro aktuálne.cz zmatky s uznaným, odvolaným a znovu uznaným gólem v dohrávce Plzeň – České Budějovice.

„Padla branka a já ze svého úhlu pohledu žádné provinění proti pravidlům neviděl. Tak jsem ji uznal. Pak jsem zahlédl reakce budějovického obránce Řepky, jenž upozorňoval na hraní rukou. Vstoupil do toho i čtvrtý rozhodčí Ardeleanu, který mě upozornil na to, že k hraní rukou podle něj opravdu došlo. Proto jsem platnost gólu zrušil. Následně se přihlásil se asistent Radek Kocián, který mi sdělil, že si je na milion procent jistý, že Bakoš míč rukou nezasáhl a že branka byla regulérní. Tak jsem na něj dal a branku zase uznal,“ sdělil Královec aktualne.cz.

Nebyl to ale jediný problém pondělní dohrávky. Také třetí gól rozpoutal emoce, padl totiž z jasného ofsajdu. „Ale druhý asistent Tacina mi ho nesignalizoval,“ říká Královec, jenž gól uznal. „Všichni si teď ukazují na mě, ale hlavní rozhodčí všechno vidět nemůže. Měli bychom na hřišti působit jako tým a mít k sobě důvěru. Jinak to nemůže fungovat.“





Dynamo ve čtvrtek v Jablonci





Fotbalisté Dynama ve čtvrtek ráno zamíří do Jablonce, kde se od 16.30 hodin utkají s domácím týmem ve čtvrtfinálové odvetě Poháru České pošty.

„Doma jsme hráli 0:0, což je v poháru slušná výchozí pozice,“ uvedl trenér František Cipro, dle něhož na sever nepojedou oba nejzkušenější hráči Řepka a Otepka. „Tři zápasy v šesti dnech není žádná legrace,“ připomněl kouč Dynama, jehož svěřenci navíc týž „anglický“ týden absolvují podruhé za sebou.

Kádr není široký, je ale naděje, že by se do něj někteří rekonvalescenti už mohli vrátit. „Je možné, že už bude moci naskočit Hudson a aspoň na půli by se ve čtvrtek mohltřeba zapojit už i Brezinský,“ přemítal Cipro, jenž si je ale dobře vědom, že byť pohár nikdo v Dynamu na vedlejší kolej neposouvá, jasnou prioritou nadále je liga. „Daleko důležitější zápas nás čeká v neděli doma s Hradcem,“ zdůraznil.

Cipro ví, že o víkendu se liga může vzadu lámat. „Na programu vedle našeho utkání s Hradcem jsou i další klíčové zápasy. Třeba Žižkov hraje na Bohemians a Baník doma přivítá lzeň,“ upozornil.

Uspět by ale Dynamo chtělo i v poháru. „O postup se určitě popereme,“ ujistil Cipro.