Střelec s ligovými zkušenostmi na začátku sezony svému týmu pro zranění chyběl. Ve dvou zápasech nenastoupil vůbec, v dalších dvou vždy na půl hodinky a teprve až v pátém a šestém kole pomohl svému týmu od začátku utkání. A to se hned projevilo na gólech, Matěj Štochl se hned prokousával střeleckou tabulkou A skupiny I.A třídy. Hned v následujícím duelu ve Strunkovicích dal jediný gól svého týmu a nyní skóroval třikrát.

A každý z gólů byl trochu jiný. "Do vedení nás dotal po čtvrt hodině Matěj Štoch. Ten samý hráč pak přidal na 3:0 gól z penalty a hned po změně stran dával na 4:0. To dorážel míč do brány po průniku Kuby Převrátila," popisoval tři střelecké zásahy mirovického kanonýra vedoucí týmu Břetislav Mikeška.

Matěj Štochl má tak po osmi kolch na kontě osm branek. Pěkná bilance, když od začátku utkání nastoupil jen čtyřikrát. A hned se nalepil na čelo střelecké tabulky, kterou vede s Markem Urazilem z Dolního Dvořiště.

Výrou si Mirovičtí pomohli i v tabulce. Jelikož jejich největší konkurent v boji o čelo A skupiny I.A třídy ze Strunkovic pouze remizoval, Mirovice ztrácejí na lídra jen tři body. A nyní zajíždějí do Dolního Dvořiště, takže dojde k souboji nejlepších střelců soutěže.

Zdroj: Deník