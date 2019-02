České Budějovice – První gól Dynama v jarní části druhé ligy vstřelil v Hradci Králové dvacetiletý Filip Hašek, jenž na jih Čech přišel na hostování ze Sparty.

Filip Hašek dal v Hradci jediný gól Dynama. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ve II. lize hrál minulou sezonu ve Vlašimi, kde dal v odehraných 28 zápasech pět branek a na tři přihrál.



Ze své trefy v Hradci Králové, která znamenala vyrovnání na 1:1, jste jistě měl radost, jenže nakonec jste jeli domů s porážkou. Jak vám v té třetí minutě nastavení, kdy domácí dali vítězný gól na 2:1, bylo? Dá se ten pocit vůbec popsat?

Samozřejmě, že všechny nás to hrozně moc mrzelo. Řekl bych totiž, že jsme ve druhém poločase jasně dominovali, o to víc to bolelo. A když k tomu započtete ještě tu dlouhou cestu zpět a k tomu tu dlouhou zimní přípravu, tak ty pocity byly hrozné a smutek obrovský. Já v tu chvíli tomu ani nechtěl věřit, protože už jsem něco podobného zažil na podzim v Hradci ještě za Vlašim, kdy jsme taky v nastavení dostali gól od Libora Žondry, který teď je ve Vítkovicích. Z podobné situace, taky po standardce, takže já si nejdřív myslel, že jsem se vrátil v čase…



I trenér Hradce uznal, že jste v zápase měli více ze hry.

Jak jsem říkal, my po půli dominovali. Celý poločas byl jednoznačně v naší režii, ale v nastavení se mi zdálo, jako bychom vypnuli, přestali jsme se koncentrovat a hrát a najednou jsme byli všude nějak pozdě. Ty poslední tři minuty měl navrch Hradec a stačilo mu to k tomu, aby rozhodl zápas. Zatímco nám patřilo celých pětačtyřicet minut, jenže jsme v nich dali jen jeden gól. Produktivita Hradce byla neskutečná, na ty dva jejich góly jim stačily dvě střely…



Co k tomu vašemu gólu? Jak jste ho viděl a měl jste z něj vůbec radost, když jste nakonec neuhráli ani bod?

Ten gól byl na 1:1, takže euforie v tu chvíli byla veliká. Že jsme nakonec jeli bez bodů, nás mrzí a v neděli to doma musíme odčinit. A co ten gól? Dostal jsem hezky přihrávku od Honzy Vondry mezi beky a záložníky, přebral jsem si to, a protože jsem byl docela blízko, dal jsem si to na svou silnější pravačku a zkusil zpoza vápna vypálit. Padlo to tam a byl jsem za to moc rád.



Do jara jste šli s cílem pokusit se bojovat o postup. Platí to nadále?

Prohrát hned na úvod samozřejmě nepomůže, ale cíl máme stejný. Tím je postup a ta jedna porážka na tom nemůže nic změnit.



V neděli přijede Olympia Praha, to není lehký soupeř!

Oni hrají takový fyzický fotbal, a protože v neděli mají být asi minus čtyři stupně, mohlo by jim to vyhovovat. Avšak my jsme doma a musíme být dominantní. Jediné, co bereme, je výhra! Kdyby to nevyšlo, byli bychom už v problému. Věřím ale, že vyhrajeme.



JUNIORKU POVEDE PLOCEK

Po porážce jednadvacítky Dynama s Mladou Boleslaví v juniorské lize 0:4, která byla už pátou v řadě (skóre 2:26), vedení Dynama odvolalo trenéry Romana Lengyela a Jiřího Vlčka. „Juniorku ve spolupráci s trenéry áčka povede Jaromír Plocek,“ potvrdil včera Deníku jméno nového kouče juniorky generální manažer Dynama Martin Vozábal.