Branky domácích: Bilý 3, Kubeš a Žilák 2. Sestava - I. poločas: Těžký - Tlapa, Kynkor Michal, Carda, Pícha Jan - Hadáček, Kašpar, Kynkor Martin, Baďura, Pícha Václav - Bílý. II. poločas: Pokorný - Smola, Horník, Hrdlička, Vondrák - Maroušek, Vonášek, Kozák, Žilák, Kubeš - Šuba.

Fotbalisté Blatné jsou na chvostu tabulky krajského přeboru. Domácí mladíci soupeře bez problémů přehráli. "Po týdnu, kdy půlka hráčů byla v karanténě, jsem rád, že si kluci mohli užít alespoň zápas. Pořád je to z naší strany kostrbaté a v některých fázích špatně řešíme přechodovou fázi. Zatím, pokud to bude možné a hráči nebudou v karanténách, tak všichni dostanou stejný prostor. Mrzí mě nástup do utkání druhé jedenáctky, která nezachytila na začátku druhé půle tempo hry a z 3:0 bylo rázem 3:3. Pak už to bylo v pořádku a zápas splnil účel," komentoval utkání pro klubový web domácí trenér Petr Bílý.

Přípravné utkání sehrála i písecká sedmnáctka. Ta podlehla devatenáctce SKP České Budějovice 0:3.

Písek U17 nastoupil v sestavě: Jordán – Pišna, Kuchař, Bláha, Malát – Dufek, Klimeš, Novák, Funda – Kohout, Říha. Střídali Trkovský, Pinta, Král.