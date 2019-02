Písek – Fotbalisté Písku ve 24. kole třetí ligy porazili doma Meteor Praha 1:0. Sobotní duel rozhodla penalta. Tu čtyři minuty před koncem proměnil František Němec.

Trenér Ondřej Prášil se na pokutový kop nedíval. „Když jsem viděl, že penaltu jde kopat Franta, zavřel jsem oči a čekal pouze na radostný výbuch publika," svěřil se Ondřej Prášil po utkání.

Z čeho měl obavy? „Na předzápasovém tréninku zrovna Frantovi penalty moc nešly," přiblížil trenér Písku. Útočník ale svého kouče nezklamal. Sám František Němec si na pokutový kop věřil. „Jsem jedním u určených exekutorů. Ale nikdo jiný se nehlásil, tak jsem neváhal a vzal to na sebe," uvedl František Němec ke svému odhodlání na penaltu jít.

Nepříznivá bilance z tréninku ho nesvazovala. „Jsem šťastný, že jsem penaltu proměnil a pomohl týmu ke třem bodům," dodal písecký forvard.

Pokutový kop rozhodčí Kříž nařídil po faulu na Jiřího Ježdíka. „Dal jsem si balon mezi dva protihráče a najednou došlo ke kontaktu," popisoval Jiří Ježdík. „Podle mě šlo o jasnou penaltu," dodal levonohý fotbalista.

Šancí měli dostatek

Tři body celek od Otavy nakonec získal zcela právem. Po celé utkání byl lepším týmem. Meteor dokázal stlačit pod tlak. Písečtí si vytvářeli i gólové příležitosti. Šance ale neproměňovali. „Situací jsme si ke vstřelení branek vytvořili dost, ale jejich řešení z naší strany není ideální," posteskl si Ondřej Prášil.

Hlavní trenér žlutomodrého celku před utkáním musel řešit další změny v základní sestavě. Kromě zraněných Jakuba Kaláška, Miroslava Slepičky a Ismaëla Guitiho nemohl hrát ani Lukáš Šlehofer. Ten si odpykával karetní distanc za vyloučení proti Zápům.

Na levý kraj obrany se místo něj ze zálohy posunul Jiří Ježdík. Zvykat si ale nemusel. Nová role to pro něj nebyla. „Obranu jsem normálně hrával," poukázal Jiří Ježdík. Uvolněné místo na kraji záložní řady zaujal Petr Dolejš. Ten na jaře nastoupil poprvé od začátku zápasu. „Šlo o moji první šanci, uvidíme, jaká bude sestava v příštím utkání," věří Petr Dolejš, že na sebe dokázal upozornit.

Slepička hrál na vlastní riziko

Miroslav Slepička nakonec do utkání zasáhl. I přes svalové zranění. I přes to, že mu lékaři nedoporučili hrát. „V poločase mi řekl, že pokud to bude nezbytně nutné, že naskočí i na vlastní riziko," prozradil trenér Ondřej Prášil. Zapojení zkušeného útočníka se nakonec stalo žádaným. „Dvacet minut před koncem jsme na sebe kývli. Klobouk dolů před ním, že do toho šel," řekl písecký trenér.

Podle kouče přítomnost ostříleného útočníka týmu pomohla. „Díky své osobnosti je Míra platný nejen na hřišti, ale i na lavičce a také v samotném tréninku," řekl Ondřej Prášil.

Další utkání Písečtí odehrají příští neděli v Louňovicích. „Máme týden na to dát se hlavně dohromady," poukázal Ondřej Prášil na starosti se zdravotním stavem svého kádru.

V dosavadních osmi jarních zápasech fotbalisté Písku získali šestnáct bodů.

FC Písek – Meteor Praha 1:0 (0:0)

Branka: 86. Němec (pen.). Rozhodčí: Kříž – Košan, Paták. ŽK: 2:1. Diváků: 330.

Písek: Štěpanovský – Sajtl, Rendla, Holub, Ježdík – Dolejš, Milec, Nohava (77. Slepička), Voráček – Held (60. Zušťák), Němec. Trenér Ondřej Prášil.