Sokol Bavorov prožívá velmi povedené období. Loni klub oslavil 100. narozeniny a teď postupuje do I. A. Předseda klubu Josef Blažíček má navíc velké plány. "Na to, že jsme minulou sezonu byli na sestup, ale sešli jsme se s Jirkou Fundou, a za to mu mockrát děkuju, a přemýšleli jsme, jak to zachránit nebo co s tím udělat. Výsledek je postup. Postoupili jsme do první A třídy a jsme strašně rádi," vyprávěl předseda klubu, který se okamžitě zapojil do přebudování areálu. "Měli jsme to v plánu už spoustu let zpátky. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o to, že se to dotáhlo do konce. Jirkovi Kulíkovi a Honzovi Michalcovi. Teď už to máme potvrzené a výstavba bude probíhat."