Branky: 22’, 33’, 84’ Chvosta, 8’ Frček, 30’ Vondrášek. Sestava Vimperka: Formánek Jak. - Pankratz (70’ Bašta), Císař (46’ Benda), Pospíchal, Čech (75’ Uhlík J.) - Novotný, Rod, Vondrášek, Málek - Frček, Chvosta.

Generálka na sezonu se Vimperským vydařila, nutno však dodat, že nastoupili proti náhradnímu soupeři, který sestoupil do okresu. "Na poslední přípravné utkání nám odpadl soupeř a proto jsem rád, že nám vyšli vstříc naši kamarádi ze Stach a na naší generálku přijeli do Vimperka. Za to jim chci poděkovat," uvedl vimperský trenér Lukáš Sýs a pokračval k utkání samotnému: "První poločas nebyl z naší strany špatný, i když se našly fáze, kdy by se hodilo naše tempo hry spíš do kategorie 35+. O přestávce jsme si v kabině řekli, jak by z naší strany měla hra vypadat ve druhém poločase, ale bohužel zůstalo pouze u toho, že jsme si to v té kabině řekli. Druhý poločas neměl z naší strany rozhodně úroveň týmu 1.A třídy. Je pravda, že jsme si vytvořili v prvním i ve druhém poločase dost šancí ke vstřelení dalších gólů, ale naší nepřesností jsme udělali z výborně chytajícího hostujícího brankáře Šebánka gólmana ligových parametrů. Nemá cenu se za nic schovávat, je potřeba pořád tvrdě pracovat, protože naše výkony z posledních dvou přípravných utkání měly k dokonalosti daleko a to bez ohledu na výsledky."

Vimperští odsartují sezonu v sobotu 20. srpna. "V prvním mistráku nás čeká tým Mirovic a to už bude jiné kafe. Věřím, že nás přijde podpořit co nejvíce našich příznivců a my uděláme maximum pro to, abychom je nezklamali," slibuje za tým trenér Sýs.

Zdroj: TJ Šumavan Vimperk