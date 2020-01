Před úvodním výkopem se držela minuta ticha za tragicky zesnulého odchovance Písku Davida Přibyla. Kapitánskou pásku si v píseckém mužstvu navlékl 18letý novic Ondřej Kolařík (na snímku vpravo), který je v klubu na testech z druholigového FK Ústí nad Labem, kde si v zimě zahrál proti Slavii i Spartě. „Zatím se s týmem sžívá, těžko po jednom poločasu něco hodnotit. Uvidíme po sobotě,“ řekl na konto nové tváře trenér Milan Nousek ml.

Domácí se proti západočeské obraně nemohli dlouho prosadit. Slibně se vyvíjející akce nedotáhli do konce a po půl hodině pohnuli skórem jako první viktoriáni. Po rohu otevřel skóre přesně hlavičkující obránce Dominik Fišer.

Do druhého poločasu naskočila do domácí sestavy devítka čerstvých hráčů. Desátý po hodině hry. Už po třech minutách unikl Tomáš Valenta svým typickým způsobem po křídle, navedl si míč na střed vápna a přesně zacílil. V 51. minutě neudržel míč hostující brankář, Kulík přihrál Valentovi, jenž obloučkem přes gólmana zvrátil stav ve prospěch domácích. Zakrátko odpověděli z první vážnější šance ve druhé půli Plzeňští, když do prázdné branky hlavičkoval zblízka Ondřej Pecháček.

Písek pokračoval v aktivitě. V 65. minutě zahrával Valenta rohový kop a Martin Voráček se prosadil ze vzduchu. Dvanáct minut před koncem pečetil vítězství Písku Antonín Presl ranou zpoza vápna. Plzeňané si vytvořili ve zbývajících minutách dvě velké příležitosti, ale výborného Satrapu ani jednou nepřekonali.

Trenér Nousek mohl být především s výkonem ve druhé polovině zápasu spokojený. „K dispozici jsme měli dvě desítky hráčů, chyběl jen nemocný Vávra. První parta nedokázala lépe vyřešit některé možnosti. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, prostřídali a zafungovalo to. Začátek druhého poločasu nám vyšel výborně. Vytvořili jsme si více šancí a dařilo se nám v koncovce,“ zhodnotil v pořadí třetí přípravu hlavní kouč FC Písek. „V sobotu dopoledne nás čekají doma Zbuzany, po utkání se naobědváme a vyrazíme na soustředění do Maďarska,“ dodal Nousek k nadcházejícímu programu, v němž bude dalším soupeřem maďarský celek Celldömölki VSE.

FC Písek – FC Viktoria Plzeň U19 4:2 (0:1)

Branky: 48. a 51. Valenta, 65. Voráček, 78. Presl – 35. Fišer, 59. Pecháček.

Sestava FCP, 1. poločas: Satrapa – Benetka, Běloušek, Vacovský, Hajdo – Hrachovec, J. Held, Holý, Froněk – Kolařík, Ulbrich.

2. poločas: Satrapa – Řehoř (65. Čarný), Kulík, Vacovský, Sajtl – Sigmund, Presl, Mařík, Valenta – Voráček, Petřík.

Michal Průcha, FC Písek