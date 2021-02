Valná hromada krajského svazu by měla proběhnout až po stejných aktech ve všech sedmi okresech na jihu Čech, které už také byly odložené na pozdější termín. Klíčové jednání, z něhož vzejde na další čtyři roky nové vedení jihočeského fotbalu, je naplánováno na neděli 25. dubna od 9.30 hodin v českobudějovickém hotelu Clarion Congress. V ideálním případě by se jej mělo zúčastnit 70 delegátů.

Podle stanov má každý okresní fotbalový svaz právo vyslat po pěti delegátech, tedy celkem pětatřicet. Dalších 35 jich dodají členské kluby podle klíče, jež opět určují stanovy a rozhodující jsou tabulky krajských soutěží mužů po odehraných zápasech podzimní části.

Kdo tedy bude mít volební právo a mandát? Z krajského přeboru je to celkem 11 klubů, konkrétně Český Krumlov, Osek, Jankov, Čimelice, Olešník, Protivín, Dražice, Milevsko, Třeboň, Týn nad Vltavou a Táborsko B. Další tucet delegátů dodají týmy z obou skupin I. A třídy, tedy Vimperk, Roudné, Trhové Sviny, Vodňany, Planá u ČB, Nová Ves u ČB, Chýnov, Hluboká, Kovářov, Čtyři Dvory, Dačice a českobudějovická Slavia. Stejný počet zástupců mohou na volební valnou hromadu vyslat i oddíly ze čtyř skupin I. B třídy. Jedná se o Boršov, Frymburk, Kamenný Újezd, Čkyni, Vacov, Bělčice, Mirovice, Sepekov, Mladou Vožici, Třebětice, České Velenice a Novou Bystřici.

Delegáti valné hromady Jihočeského krajského fotbalového svazu budou volit předsedu, osm členů výkonného výboru (čtyři za komoru klubů a čtyři za komoru okresů) a také kontrolní komisi.

Jak stojí v prohlášení krajského svazu, tiskopisy na návrh kandidátů a další materiály budou okresním fotbalovým svazům a klubům zaslány emailem do 25. února a delegační lístky na valnou hromadu pak do 10. března.

„Pokud by se valná hromada nemohla v uvedeném termínu z důvodu dalších vyhlášených omezení opět uskutečnit, náhradní termín oznámíme prostřednictvím úřední desky,“ informoval Vladimír Eibl, sekretář Jihočeského fotbalového svazu.

Připomeňme, že po událostech v říjnu loňského roku, kdy byl zatčen tehdejší místopředseda FAČR Roman Berbr, který společně s dalšími 19 osobami čelí obvinění v kauze údajné korupce a ovlivňování výsledků a na povrch vyplouvají i další praktiky, jichž se on a jeho přívrženci ve fotbalovém prostředí dopouštěli, veřejnost i řada klubů volá po zásadních změnách ve fotbalovém hnutí. Delegáti nadcházející valné hromady by o to důkladněji měli zvážit, koho navrhnou a poté zvolí do funkcí.

Stávající výkonný výbor Jč. KFS

Předseda:

Jan Jílek

Členové za komoru oddílů:

Marek Janíček, František Kroiher, Jiří Hrbáč, Petr Řehoř

Členové za komoru okresů:

Jiří Kureš, Petr Mach, Albert Oláh, Michal Řezáč