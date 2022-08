Branky: 74. L. Frček – 7. R. Peterka, 30. O. Kocourek, 65. R. Převrátil. ČK: 1:0 (Jakub Formánek).

Mirovičtí začali soutěž úspěšně a potvrdili, že mohou znovu patřit na špic soutěže. „Do Vimperka jsme odjížděli bez dvou velkých opor Vlasty Ševra a Matěje Štochla, což je asi velký problém, ale ostatní kluci je zastoupili velmi dobře. Jistě nám k vítězství pomohla rychlá branka již v sedmé minutě, kdy chybovala domácí obrana a Vondrák po odebrání míče obránci přesně přihrál Peterkovi a ten se do prázdné brány nemýlil. První půle byla v podstatě vedena v naší režii, kdy jsme domácí do ničeho nepustili, Ve třicáté minutě jsme zahrávali standardku a Kocourek přidal druhý gól. Dvě minuty nato se po krásné akci Kuby Převrátila Vondrák řítil sám na gólmana, ale ten jej vychytal. Další připomenutí stojí asi ve 37. minutě střela domácích, kterou chytil a odvrátil na roh brankář Čejdík. Domácí poté zahrávali ještě asi dva rohové kopy, ale to bylo do poločasu vše,“ shrnul první poločas mirovický Břetislav Mikeška.

Zdroj: Zdeněk Formánek

Ve druhém poločase hosté přidali třetí gól a navíc šli domácí dvacet minut před koncem do deseti. „Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu jako první. Byli jsme aktivnější v držení míče a domácí hrozili z rychlých protiútoků. V 65. minutě vystřelil za vápnem Radek Převrátil a bylo to již 3:0 pro hosty. Asi za tři minuty měl velkou šanci náš střídající hráč Michal Viták, ale tváří v tvář proti gólmanovi hlavou nedal. Hned nato se nesmyslně nechal vyloučit domácí gólman Formánek, který dupl na ležícího Honzu Císaře před zrakem hlavního sudího. Následovala jasná červená a odchod domácího brankáře pod sprchy. Od této chvíle však domácí převzali iniciativu na svoji stranu a 77. minutě korigovali na konečných 1:3. Podotýkám, že od této chvíle byli domácí jednoznačně lepším mužstvem na hřišti,“ shrnul druhou půli Břetislav Mikeška a doplnil: „A ještě závěrem, co dodat k utkání. Výborný výkon rozhodčích, ale i vimperského hodně omlazeného mužstva, které přispělo ke kvalitě utkání.“

Zdroj: Zdeněk Formánek

I.A SKUPINA B

Z dvojice celků z Písecka ve skupině B vstoupili do soutěže lépe Bernartice, které si vezou tři body z Mladé Vožice. Naopak Kovářov doma ztratil s nebezpečnými Dačicemi.

Kovářov – Dačice 1:3 (0:1). 54. M. Suchan – 18. a 54. R. Štolba, 79. M. Moučka.

Mladá Vožice – Bernartice 1:2 (1:1). 33. (PK) J. Smetana – 5. K. Süsmelich, 88. J. Suchan.