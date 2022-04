"K utkání jsme nastupovali po dvou nevydařených vystoupeních na hřištích soupeřů. V kabinách jsme si řekli, že jestliže chceme bojovat o čelo tabulky, musí se hlavně zvednout naše bojovnost o výsledek a proměňování šancí. A opravdu, kluci k utkání přistoupili tak, jak se v kabině řeklo. Už od počátku bylo na place jedno mužstvo, zatlačili jsme vimperské kluky k jejich trestnému území a tlačili se do jedné šance za druhou. To vyplynulo v dorážku Vlasty Ševra a první gól už v páté minutě. Následoval přesně fotbal, jaký jsme hráli na podzim, spousta šancí a pološancí a dobrá nátlaková hra. V devatenácté minutě vystřelil spoza vápna Kája Mařík a bylo dva nula. Asi ve dvacáté třetí minutě z přímého kopu po ojedinělém výpadku hosté nastřelili břevno naší branky. To bylo ze strany hostí do půle asi vše a nám se povedlo probudit našeho nejlepšího střelce Matěje Štochla, a ten ve 44. minutě zvyšoval na poločasových 3:0," shrnul první půli mirovický Břetislav Mikeška.

"Do druhé půle jsme nastoupili se stejným odhodláním ještě výsledek zlepšit, ale v padesáte třetí minutě zahrál náš obránce rukou v pokutovém území a z nařízené penalty se hosté nemýlili. Od této chvíle nás Vimperští začali přehrávat, ale to trvalo asi do šedesáté páté minuty, kdy jsme se opět zvedli a dali gól z kopačky Radka Převrátila. Poté trenéři přistoupili k razantnímu střídání vzhledem k pondělní dohrávce s Kaplicí a vyměnili celkem pět hráčů z lavičky. I tak jsme si vytvářeli další šance a tu poslední v devadesáté minutě proměnil sváteční střelec Štěpán Sedlák alias Bax. Utkání hrané v pohodě z naší strany jsme zvládli a vyhráli zcela zaslouženě 5:1," dodal B. Mikeška.