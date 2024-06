Baráž zajímala všechny. Nejen v Jihočeském kraji. V něm ale především. "Zajímavá utkání s nábojem jihočeského derby," hodnotí šéf píseckého OFS Michal Řezáč. "Dopadlo to lépe pro Dynamo, ale i já sám se ptám. Co bude dál?" Osud táborského klubu se zdá jasný, klub pokračuje v úspěšném tažení druhou nejvyšší soutěží. Osud Dynama? Teď se o něm rozhoduje. Majitel se netají touhou klub prodat, vypadá to, že je to pro klub v aktuální složité situaci jediná cesta k udržení kvality.

České Budějovice zůstaly v první lize. Smíšené pocity mohl mít Pavel Novák. Za Dynamo ve skvělé kariéře odehrál 249 zápasů. Teď stál na opačné straně. V dresu Táborska podával výborné výkony.

Hrál jste proti Dynamu, bylo to pro vás psychicky náročnější?

Psychicky to náročné bylo. Hlavně v den, kdy jsem se dozvěděl, že se utkáme právě s Dynamem, jsem si to musel sám v sobě trochu urovnat. Ale na hřišti jsem určitě žádný hendikep necítil, ani jsem soupeři nic neulehčoval.

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Stále stojíme na táborském hřišti v Kvapilově ulici. Myslíte si, že se zde někdy bude hrát nejvyšší soutěž?

Doufám, že ano. Pokud budeme pokračovat jak ve fotbalových výkonech, tak i vedení klubu bude podávat dobré výkony, myslím si, že do pár let bude Tábor hrát v lize.Před sezonou jste v rozhovoru říkal, že se chcete vyhnout problémům ve druhé lize.

Byla tedy sezona nad vaše očekávání?

Myslím si, že ano. Nikdo před sezonou nečekal, že to dopadne takhle dobře, a jsem nesmírně hrdý na celý klub a na hráče.

Pojďme k baráži. Byla to velmi vyrovnaná série dvou zápasů. Co podle vás rozhodlo?

Rozhodly maličkosti. V první lize, když uděláte chybu, tak vás to potrestá. Ve druhé lize je kvalita o něco nižší, ale myslím si, že Dynamo je dnes šťastné, že se vůbec zachránilo, protože zejména ve druhém poločase jsme ho přehrávali a oni ani nevěděli, kam skočit.V 62. minutě jste dali gól a poté jste se nadechli k závěrečnému tlaku.

Opravdu chybělo málo k tomu, abyste zápas dostali do prodloužení?

Chyběl jeden gól. Byla tam šance, kterou jsme měli proměnit. Bohužel se to nestalo, ale takový je fotbal.

Odehrál jste nejvíce zápasů ve vaší bohaté kariéře v dresu Dynama České Budějovice. Sledujete stále dění v klubu?

Sleduji. Jsem v kontaktu s několika lidmi. Doufám, že klub se díky tomu, že se zachránil, odrazí k něčemu lepšímu, protože tam je něco špatně a musí se to napravit, aby klub začal fungovat.

A co Tábor v příští sezoně?

Budeme pokračovat v tom, co jsme začali. Doufám, že budeme hrát na špičce a že se tým ještě posílí o nějaké hráče, kteří nám pomohou zlepšit se a budeme konkurovat těm nejlepším týmům.