Fotbalový tým Hluboké nad Vltavou si připsal další výrazné vítězství v krajském přeboru, tentokrát rozdrtil Semicemi vysokým skóre 6:0. Výkon hostů potvrdil jejich dominanci v soutěži, zatímco Semice bojují o záchranu.

Semice - Hluboká v krajském přeboru 0:6 | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hluboká nad Vltavou hraje v krajském přeboru skvěle. Tentokrát tým, který vede Rudolf Otepka zavítal do Semic. Výsledek je pro domácí snad až příliš krutý. Semice - Hluboká 0:6. Manažerem Hluboké je Karle Vácha. Bývalý reprezentant. Kanonýr Dynama ČB nebo Slavie Praha. Víte, že hrál výborně i hokej? "Do šestnácti let za dorost Motoru," přikyvuje. Hokej hraje i dál, jen z dorostenecké kategorie přešel do veteránské. "Chodím si sklouznout se starými pány." Veterénskou soutěž hraje i na trávníku. "Novou ligu. Šest plus jedna," popisuje nově vzniklou soutěž, které říká familiérně "pětačtyřicítka".

Podívejte se na video. Hrdinové jsou chodci i pořadatelé

V Semicích Hluboká jasně dominovala. Tauber a Škoda a Kössl vstřelili dva góly. Jak šly minuty? 20. Kössl, 25. Tauber, 28. a 33. Škoda, 71. Kössl a 89. Tauber. Brankář Pavelec nedostal ani gól. Hluboká dostala ve 22 zápasech jen 8 gólů. Bilance obrany je obdivuhodná. "Ty, co jsme dostali, byli zbytečné," říká s pousmátím ve tváři trenér Otepka.

Semice jsou v tabulce předposlední. V tabulce nejvyšší jihočeské krajské fotbalové soutěže mají tříbodový náskok před posledním Jankovem. Skóre týmu je 28:59. Semičtí by potřebovali přidal nějaký zápas, jako se jim povedl ve 21. kole. Tým vyhrál v Třeběticích 3:2, jeden gól vstřelil Pavel Keclík, jeden Jakub Keclík a semickou euforii podtrhl v 88. minutě rozhodující trefou Radek Veleman. V příštím kole se Semice představí v sobotu 4.5. už v 10.15 na hřišti v Mirovicích.