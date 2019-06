A diváci, kteří se na tento zápas přijdou podívat, se mají rozhodně na co těšit. Kapitánem pražského celku Real Top, což je sportovní tým složený z osobností kulturního a sportovního života, bude nejlepší kanonýr české fotbalové reprezentace, Jan Koller (46 let).

Těšíte se na benefiční zápas v Oslově?

Těším se moc, i když můj start v tomto utkání je tak trochu ohrožen. Jsem totiž patronem české fotbalové reprezentace U19, která bude ve dnech 14. až 27. července startovat na mistrovství Evropy v Arménii. Náš tým má ve skupině celky Francie, Norska a Irska. Ze skupiny postupují první dva týmy, semifinále je na programu ve středu 24. července a finále bude sehráno v sobotu 27. července. A kdyby se stalo, že by český celek postoupil právě až do finále, tak bych z pochopitelných důvodů do Oslova nedorazil. Tak uvidíme, jak to dopadne. (smích)



Čím byste chtěl pozvat fotbalové příznivce na toto benefiční fotbalové utkání, které se uskuteční v rámci oslav 20 let trvání klubu SK Oslov?

Já mohu hovořit pouze za hostujícího tým. Chtěl bych pozvat všechny fanoušky kvalitního fotbalu a dobré zábavy 27. července do Oslova na benefiční zápas, jehož výtěžek bude věnován na charitativní účely. Myslím si, že pro diváky to bude velice atraktivní zápas, protože za tým Real Top Praha nastoupí zajímavé osobnosti z fotbalového, hokejového i kulturního života. Je to akce, pořádaná místním klubem pro dobrou věc. Výtěžek z tohoto utkání bude po zápase věnován konkrétní osobě, která má zdravotní problémy, a to je smyslem tohoto zápasu. Když se na něj přijde podívat hodně lidí, získá se i více potřebných finančních prostředků, takže znovu chci tímto pozvat co nejvíce lidí do Oslova. Nebudou chybět autogramiády a také focení se známými osobnostmi. Pořadatelé oslav slibují zajímavý program, ke kterému by měli přispět i všichni aktéři na hřišti.

Před několika dny jste se zúčastnil coby hráč týmu Real Top Praha dalšího ročníku Memoriálu Lukáše Přibyla. Jaký průběh mají tyto zápasy a na co se diváci mohou těšit?

V týmu Real Top Praha působím již několik let, a musím říct, že ke každému zápasu se vždycky sejde dobrá parta, která nezkazí žádnou legraci. Tato utkání hrají převážně bývalí sportovci, ale také známí herci a zpěváci. A pokaždé se získají tolik potřebné peníze. Utkání jsou to zábavná, k vidění je kvalitní fotbal, a jak už jsem zmínil, diváci mohou získat autogram či fotografii od člověka, kterého nemají šanci někde potkat. Jak říkám, jsou to zápasy pro dobrou věc a kdykoliv mám čas, tak se jich velice rád zúčastním.

Jak si vy, coby bývalý fotbalový reprezentant, herně rozumíte na hřišti s českými hokejisty, kteří působí v zámořské NHL?

Hokej je můj oblíbený sport, občas si ho také při nějakých exhibicích zahraji. Těšil jsem se právě na utkání hrané v rámci Memoriálu Lukáše Přibyla, na který dorazilo několik výborných hokejistů, například Pavelec, Frolík a Voráček. V průběhu roku nemám příležitost se s nimi potkávat, tak aspoň při těchto charitativních zápasech je možnost si s nimi popovídat, třeba o nedávném hokejovém mistrovství světa a podobně. A bylo skvělé, že jsem si mohl s nimi zahrát fotbal. Bylo vidět, že jsou to všestranní sportovci, že kromě hokeje si dobře rozumí i s fotbalovým míčem. I pro mě to byl zážitek, být s nimi v jednom týmu.

Jaký další zápas vás čeká v nejbližší době s týmem Real Top Praha?

V sobotu 29. června sehraje tým Real Top Praha přátelské utkání v Krchlebech na Liberecku. Bude to u příležitosti oslav 55. narozenin herce Ivana Trojana, který má v Krchlebech chalupu. Na tento zápas se také moc těším. Ivan mě tam zve už řadu let, ale nikdy mi to časově nevyšlo, ovšem tentokrát nic nebrání tomu, abych se tam vypravil a osobně mu popřál k pěkným narozeninám.

František Bořánek