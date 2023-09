Fotbalista s bohatými zkušenostmi z profesionálního fotbalu, majitel dvou titulů se Slavií Praha, účastník Ligy mistrů, který v roce 2011 odehrál dva zápasy za národní tým. Bývalý záložník Petr Janda (36 let) naposledy působil na nejvyšší úrovni jako hráč v roce 2015 v tureckém Bolusporu, o rok později začal nastupovat v dresu Čížové v divizi. Trenérsky poté zakotvil u žákovských družstev v FC Písek. Po skončení uplynulé sezony se přesunul z rodinných důvodů od Otavy do rodné Čáslavi. V tamním klubu se stal novým šéftrenérem mládeže.

Petr Janda | Foto: archiv FC Písek

S trénováním písecké mládeže začal v červenci 2019, kdy se ujal žákovského týmu U12. „Vlastně to bylo v kombinaci obou pánů Gornických. Otec Leoše má blízký vztah k Čížové, a když jsem mu řekl, že se budu o prázdninách stěhovat z Prahy do Skal u Protivína, nabídl mi, jestli bych tu nechtěl trénovat. Měl jsem zájem a hlavně čas. Sešli jsme se a domluvili, abych to mohl skloubit s fotbalem v Čížové,“ vzpomínal tehdy novopečený kouč, který naposledy vedl písecké družstvo žáků U15.

V Písku působil jako šéftrenér akademie FC Písek, která funguje od roku 2021. „Líbila se mi především provázanost mezi školou a fotbalovým klubem. To v Čáslavi není v takové míře a já bych to rád změnil. Přál bych si, aby hráči měli v rámci tělesné výchovy ve škole i dopolední trénink se zaměřením na zlepšení individuálních herních činností,“ řekl Janda.

K návratu do Čáslavi vedly Petra Jandu rodinné důvody. Domů se vrací po téměř dvaceti letech. „Můj syn měl vážný úraz míchy, tak v Čáslavi rekonstruujeme dům na bezbariérový. Až bude hotový, tak se sem s rodinou nastěhujeme. Je to pro nás takový nový začátek a věřím, že nám přinese i šťastnější zítřky,“ přál si Janda, který poctivě dojížděl z Čáslavi do Písku celé jaro.

V FK Čáslav, jehož A-tým startuje v divizi, má jasné plány. „Hlavním cílem je vychovávat v klubu takové hráče, kteří budou při přechodu z dorostu do mužů schopni obstát v dospělém fotbale. Chceme, aby v áčku hráli kluci, kteří prošli mládežnickými kategoriemi a mají ke klubu vztah,“ uvedl Janda, jenž zároveň bude zastávat post hlavního trenéra kategorie U17.

