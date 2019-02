Hráči Dynama se na duel s aktuálně nejlepším českým týmem těší. „Byť nás čeká hodně těžký soupeř, šanci se ukázat dostanou všichni hráči, které v přípravě máme," ujistil trenér David Horejš, dle jehož názoru právě zápasy s tak těžkými soupeři prověří i kvalitu možných posil.



Až na rekonvalescenta Čermáka by mělo Dynamo jet do Benešova na zápas se Slavií v plné síle. Včetně Jiřího Fundy, jenž v sobotním turnaji v S. Ústí chyběl. „Jako jediný asi doplatil na ta horka, v nichž jsme trénovali. Bylo mu špatně a měl teplotu, tak jsme ho nechali doma. Od pondělí ale už trénuje a proti Slavii by měl být k dispozici," sdělil trenér Horejš.

Slavia zahájila přípravná utkání vítězstvím nad Žižkovem 2:1. „V přípravě není výsledek až tak rozhodující, ale vždy je to motivace do další práce," uvedl pro klubový web trenér Jaroslav Šilhavý, jenž dal šanci novým hráčům. „Tým ještě není úplný, tak dostali šanci kluci, co s námi teď trénují a co přišli z dorostu. Myslím, že to byl dobrý zápas, který splnil svůj účel." Pochválil stoper Jakuba Jugase, který přišel ze Zlína: „Hrál velmi dobře," vyzdvihl Šilhavý.

Velice těžký soupeř čeká ve středu i na fotbalisty Táborska, kteří v Písku změří síly s prvoligovými Teplicemi. Severočeši, kteří jsou v Písku od pondělí na soustředění, před odjezdem na jih Čech v první přípravě porazili účastníka krajského přeboru Modlany 8:0.

Trenér Táborska Roman Nádvorník dal v Sezimově Ústí až na Musiola šanci celému kádru. „Zkoušeli jsme tam tři útočníky a Musiol, kterého už máme vyzkoušeného, tudíž dostal volno," vysvětlil kouč FCT.

Ten i ve středu proti Teplicím chce prostřídat dvě jedenáctky. „Hodně tvrdě trénujeme, potřebujeme ale hráče vidět v zátěži," krčil rameny Nádvorník, jemuž bude dnes chybět jen Vysušil. „Na turnaje utrpěl svalové zranění," upřesnil.

Kadula je šťastný, že si takový zápas může zahrát

V závěru úvodního utkání sobotního turnaje v Sezimově Ústí dvěma góly pečetil výhru druholigového Dynama s domácím Sokolem na 6:0. Díky tomu se Jindřich Kadula stal i nejlepším střelcem celého turnaje.



Při závěrečném ceremoniálu jste chyběl, takže s tím, že ty dva slepené góly vás pasují na turnajového krále střelců, jste zřejmě nepočítal?

To skutečně ne, když se to vyhlašovalo, ani jsem nebyl venku. Byl jsem totiž právě ve sprše a že jsem vyhrál střelce, mi řekli až kluci.



Nicméně vás to jistě těší?

Sice to za ty pouhé dva góly je taková cena necena, nicméně jsem za to rád.



Ty dva góly jste stihl v prvním zápase dát až na konci…

To je pravda, padly až ke konci. První byl na 5:0, druhý krátce nato na 6:0. Oba byly po skvělých přihrávkách, vždycky tam byl jen brankář, takže žádné obtížné góly. Na druhou stranu byl jsem tam, kde jsem měl být a ty góly jsem dal.



Ve finále proti Táborsku se zdálo, že už hodně šlapete vodu. Zřejmě jste se první týden přípravy neflákali…

Byl to náročný týden, tím víc jsme se ale na ty první zápasy těšili. Řekl bych, že Sezimák ale na turnaji hrál velmi dobře. Jak proti nám, tak i předtím proti Znojmu. Pro nás to bylo složité, dohráli jsme v půl třetí, šli na oběd a nato jsme za toho horka tady museli čekat na finále až do šesti hodin. Pak zase dostat tělo do provozní teploty není tak jednoduché. A když člověk hraje jen půli, rychle to uteče a než se rozkouká, jde střídat…



Zdravotně jste zcela fit?

Na jaře jsem první polovinu sezony vynechal kvůli kolenu, teď si však na sebe docela dávám pozor a řekl bych, že všechno je naprosto v cajku.



Teď vás čeká v Benešově zápas s pražskou Slavií. Netřesou se vám kolena?

Strach ze Slavie? To ne, já osobně naopak jsem hrozně moc šťastný, že si vůbec můžeme takový zápas proti ligovému mistru zahrát.