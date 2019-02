České Budějovice – Na podzim na Střeleckém ostrově fotbalisté Dynama neztratili ani bod. Na jaře ze dvou utkání doma vytěžili jen jeden jediný bod…

Richarda Kaloda v zápase Dynama se Sokolovem (1:1) atakuje hostující Adam Čihák. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po nečekaně porážce 0:1 doma od Varnsdorfu v úvodním jarním kole ztratili fotbalisté Dynama na svém hřišti dva body za remízu 1:1 i se Sokolovem v pátek večer…



A to bylo pro hráče, jejich trenéry i domácí diváky veliké zklamání.



„Samozřejmě, že jsme velice zklamaní, protože jsme chtěli navázat na výkon ze Znojma, spokojeni ale můžeme být jen s úvodní desetiminutovkou. Pak jsme zbytečně znervózněli, hlavně naši mladší hráči, z toho vyplývaly v přechodové fázi zbytečné ztráty, které nás stály hodně sil," vraštil čelo trenér David Horejš, dle ně᠆hož se ve druhé půli po příchodu Kaloda hra jeho týmu zlepšila. „Dali jsme po krásné akci vedoucí gól, bohužel zbytečnou chybou v závěru zápasu jsme se o výhru připravili," litoval domácí kouč.



Mrzel ho laciný gól na 1:1 tři minuty před koncem. „Já si totiž myslím, že tak zkušené mužstvo si takovou situaci musí pohlídat," nazlobil Horejše nedůraz domácích zadáků, kteří po dlouhém autu soupeře nedokázali odvrátit míč z vlastního velkého vápna do bezpečí. „Přitom jsme tam v tu chvíli měli dost zkušených hráčů a výborných hlavičkářů, přesto jsme si nechali dát gól ze situace, na kterou jsme své hráče dopředu upozorňovali. Když mám ve vápně Kaloda, Nováka, Šourka a Kladrubského, pak takový gól prostě nemohu dostat," vrtěl Horejš smutně hlavou.



Oproti předchozímu duelu doma mělo tentokráte Dynamo hru ve své moci, a to jak díky hernímu zlepšení, tak i proto, že soupeř při vší snaze kvalit Varnsdorfu nedosahoval. Trenér Jiří Dreiseitl si bodu velice vážil.. „Nám se po relativně dobré přípravě vstup do sezony nevydařil a po dvou smolných porážkách jsme se dostali pod tlak. Museli jsme tady bodovat, jinak přišly změny a já jsem rád, že se to štěstíčko trošičku přiklonilo na naši stranu," oddechl si sokolovský kouč a upřesnil, že zmíněné změny by se týkaly také jeho postu. „Dostali jsme gól z brejku, v čemž Budějovice jsou silné, ale zariskovali jsme, a to se nám vyplatilo," kvitoval.



Chyběl mu Martin Dobrotka, jenž svého času působil i v Dynamu. „Při přechodu z umělky na měkčí přírodní terény se mu vrátilo zranění přitahovačů," vysvětlil trenér hostí.



Domácí naopak nasadili rekonvalescenta Čermáka. „Zvažovali jsme, zda ho postavit, chtěli jsme ale hrát hodně útočně a Adrian je směrem dopředu hodně silný. Proto dostal přednost před Hálou, byť ten prokazuje v tréninku dobrou formu," objasnil trenér Horejš.



Ze tří kol na jaře Dynamo uhrálo jen dva body. „Je to pro nás všechny obrovské zklamání, ale je před námi ještě hodně zápasů," řekl za tým střelec jediného gólu Dynama Roman Wermke.