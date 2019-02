Velvary - Nastávající sobota se bude v historii velvarského fotbalu řadit mezi nejvýznamnější. Místní Slovan totiž v 1. kole Mol Cupu vyzve v 17.00 hodin druholigové Dynamo České Budějovice!

Příprava, České Budějovice - Benešov 2:0. | Foto: Jan Škrle

"Je o pro nás velká událost. Kdysi u nás hrála Amfora a také Bohemka, tohle ale bude soutěžní zápas, který má nějakou váhu," uvedl prezident Velvar David Vedral s tím, že kdyby se jim podařilo přes jednoznačného favorita postoupit, bylo by to neskutečné a nádherné. V poháru se však překvapení občas stanou.



"Nebo se může stát, že prohrajeme sedm nula," podotkl šéf klubu s tím, že by mohla přijít pěkná návštěva. "Myslím, že to bude pro náš region velká zajímavost. Kdy jindy by měli přijít, než když u nás budou hrát Budějovice," dodal Vedral.

Doufá, že do utkání se jim podaří dotáhnout všechny přestupy, aby měli na sobotu co nejsilnější sestavu. Utkání také přizpůsobili tréninkovou zátěž, která byla nižší než minulý týden. Jihočeši ale mají co se týče ladění formy velký náskok. Už příští týden jim totiž domácím zápasem se Žižkovem začne mistrovská sezona.

V té loňské skončili v tabulce pátí.