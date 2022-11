Při remíze 3:3 s nebezpečnou Hlubokou nad Vltavou nastřílel všechny tři branky svého týmu. „Jsem rád, že má Daniel takovou střeleckou formu,“ komentoval jeho tři branky po utkání trenér Miroslav Strnad. První dvě branky dával hned v úvodní čtvrthodině utkání, tu třetí pak z penalty za začátku druhého poločasu.

Celkem má Daniel Petřík na kontě čtrnáct branek, takže v průměru co zápas, to gól. V tabulce střelců krajského přeboru se zařadil o jednu branku hned za obávaného kanonýra Jindřichova Hradce Martina Tomana. Před sezonu přišel do Milevska z Čimelic. "V Milevsku jsem doma, takže adaptace na nové spoluhráče byla jednodušší než jít kamkoliv jinam,“ uvedl Daniel po hattricku, který předtím nastřílel v dohrávce prvního kola Oseku.

V jarní části minulého ročníku krajského přeboru nastřílel hattrick do sítě Blatné. „Mezi chlapama to byl první. Po dvou brankách jsem již nastřílel, ale tři, to bylo poprvé. Měl jsem z toho radost. V mládeži to bylo i více, ale tam se dávaly góly snadněji,“ uvedl po jarním utkání střelec.

Ale vraťme se zpět do Milevska, do klubu, kde dělal Daniel své první krůčky. „Cítím se v Milevsku velice dobře. Jsem zpátky doma, v kabině nám to šlape a myslím, že držíme pospolu. Tréňu Strnada znám už od svých prvních fotbalových začátků, takže máme dobrý vztah,“ doplnil před měsícem s úsměvem Daniel.

Krajský přebor má před sebou poslední kolo a Milevsko míří do Prachatic. Ty jsou poslední v tabulce. Daniel Petřík by mohl své střelecké konto ještě rozšířit. „Rádi bychom v Prachaticích vyhráli, ale nesmíme podcenit to, že jsou na dně tabulky. Domácí budou bojovat o všechno,“ dodal k poslednímu duelu podzimu trenér Milevska Strnad.

