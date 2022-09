Čtyři góly v jednom utkání je již pořádný příděl. Jak to má Dominik, byl to první takový střelecký zářez? „Ano je to můj střelecký rekord. Vždy, když už dám gól, tak jednoho, maximálně dva, takže tohle je pro mě premiéra,“ potvrdil Dominik Spišský, že nastřílel čtyři branky poprvé v kariéře, a dodal: „A jelikož jsem nedal nikdy ani tři branky, tak to byl současně i první hattrick.“

Štěkeňští vedli po dvacet minutách již 3:0, takže to vypadalo na jednoznačnou záležitost. Jak si utkání užili? „K zápasu jsme se snažili přistupovat zodpovědně, jako k jakémukoliv jinému. On rozdíl tří branek ještě neznamená jistý konec, zvláště pokud padnou v samém začátku. Samozřejmě, že potěší každý další gól, ale ta pravá radost přišla až po zápase,“ doplnil k utkání s béčkem Volyně štěkeňský kanonýr.

A jak Dominik viděl své čtyři góly přímo ze hřiště? „První dva góly byly totožné. Po krásných přihrávkách od spoluhráčů jsem šel sám na brankáře a s trochou štěstí jsem se v obou případech trefil. Třetí gól byl z penalty a při čtvrtém přišlo po rohovém kopu sklepnutí na velké vápno, kde se mi podařilo prostřelit všechno před sebou,“ popsal své přesné trefy.

Sezonu mají fotbalisté Štěkně rozjetou skvěle. V kabině by se tak klidně mohlo hovořit o postupu. „Ano myšlenky na postup máme a pevně věřím, že v tomto tempu budeme i pokračovat. Dovolím si říct, že jsme skvělá parta jak na hřišti, tak i mimo něj. Přispívá k tomu hlavně početná účast na trénincích i následně v hospodě,“ doplnil s úsměvem Dominik Spišský.

Ve Štěkni mají v tomto kalendářním roce s hattricky a podobnými střeleckými hody zkušenosti, takže si pokladník mne ruce. „No pokladník se ozval už po třetím gólu. Takže samozřejmě něco málo mě to stát bude, ale jako správný tým umíme tyto finance navíc dobře využít…,“ potvrdil Dominik Spišský, že ve Štěkni bude opět veselo.

