Hluboká nad Vltavou – Trenérských zkušeností má na rozdávání. Vše, co umí, Jaroslav Vavroch (66) odevzdává ve prospěch fotbalistů Čížové, kteří coby jediný účastník divize nechybějí v Zimní lize na Hluboké.

Domácí tým o víkendu hosté z Písecka přehráli 2:1. Jaroslav Vavroch přes vítězství svého týmu naznačil, že v zimě nemá na růžích ustláno. „Už bych v tomto období potřeboval mít pohromadě kádr, který by se připravoval na první mistrák, ale v současné době to ještě pravda není," přiznal.



Nemůže si příliš vybírat, a tak v sobotu vzal s sebou na Hlubokou i tři hráče z okresního přeboru. „Uhlík, Příhoda i Jašek sice odvedli svou práci, ale ve druhém poločase už bylo vidět, že účast na trénincích není optimální. Trochu nám docházely síly. Do zahájení soutěže ještě zbývá nějaký čas, tak věřím, že dáme dohromady rozumný kádr a potrénujeme. Zatím je to na divizi hodně syrové," uvedl na rovinu kouč Čížové. V českobudějovických vodách prý „hladová" Čížová neloví , zato někteří hráči její řady opustili. Například odchovanec týnské Olympie, stoper Vladimír Švec. „Byl u nás Turek, který je písecký a připravuje se v Roudném. A měli jsme Rosůlka, který už je ale v Rakousku, kam odešel i Šácha," musí Jaroslav Vavroch oželet elitního kanonýra.



Že střelce osmnácti divizních branek Čížová neudrží, bylo zřejmé už ve chvíli, kdy Jakuba Rosůlka pozvalo do přípravy Táborsko. „Nějaké změny v kádru jsou, snažíme se hráče nahradit, ale ještě budeme muset odvést hodně práce," nijak se netají starostmi Jaroslav Vavroch.



Čížová je již velkým pohybem v kádru pověstná. Hráči přicházejí na hostování a za půl roku zase mizí jinam. „Přišel jsem tam čtrnáct dnů před podzimem a z jarní sestavy zůstali tři hráči. Teď po podzimu asi pět," konstatuje Jaroslav Vavroch a s úsměvem připouští, že i pro něj, ostříleného matadora, je to něco nového: „Člověk se učí celý život," potvrzuje, že známé rčení platí i na lavičce.



Vedení klubu prý nelení, a to jej naplňuje vírou, že se situace obrátí k lepšímu. „Je tam dobrý výbor, místní lidé, kteří se snaží věci napravit, vylepšit. Pan Smrž jako nový předseda, pan starosta Korejs… Takže věřím, že dojde ke zlepšení," říká Vavroch.

Na Českobudějovicko se kouč za fotbalovou prací nechystá. „Mám nějaké vztahy k Čížové, hlavně přes pana Korejse. Líbí se mi, že se dali do mládeže a založili tři mužstva přípravky, která tam nikdy nebyla. Pokud budou stát o mé služby, pomohu, jinam už jít trénovat nechci. I vzhledem k věku, rodině a dalším věcem," tvrdí stálice mezi jihočeskými fotbalovými trenéry.