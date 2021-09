Komu byste dal červenou kartu a za co? Hráčům, kteří nehrají čestně, neustále simulují nebo se dopouští zákeřných faulů.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“? Při tréninku se občas „zadaří“, ale v soutěžním zápase se mi to naštěstí nikdy nepřihodilo…

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč? S Thierrym Henrym, jelikož je to jeden z nejlepších útočníků v historii fotbalu a odmala byl mým vzorem.

Co děláte pro svou kondici? Pravidelně hraji fotbal a volejbal.

Jaký je váš největší sportovní úspěch? Největším úspěchem pro mě bylo, když jsme s mým mateřským klubem vykopali postup do vyšší soutěže.

Znovu se do akce zapojí také tým složený ze zaměstnanců jindřichohradecké společnosti Fruko- Schulz, která jev současné době jedním z největších výrobců alkoholických nápojů v České republice. Kapitánem týmu budeJan Mikš.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.