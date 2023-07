Před několika dny vyšla v nakladatelství EPOCHA zajímavá rozsáhlá třísvazková publikace Fotbalové osudy - co všechno může zničit fotbalovou kariéru. Jejím autorem je Lubomír Král z Písku, od roku 2002 člen Komise pro historii a statistiku Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a od roku 2006 zástupce ČR v mezinárodní organizaci fotbalových historiků a statistiků IFFH.

Lubomír Král z Písku je autorem nové třísvazkové publikace Fotbalové osudy - co všechno může zničit fotbalovou kariéru. | Foto: František Bořánek

Tato publikace je další v pořadí, neboť v minulých letech Lubomír Král spolu s kolegou Jindřichem Horákem byl autorem knihy Encyklopedie našeho fotbalu (1997), dále napsal publikace Historie německé kopané v Čechách (2006), 100 let fotbalu nad řekou (2010), Historie židovské kopané v Československu (2019), spolu s Evou Haniakovou a Stanislavem Hrabětem je autorem titulu Císařovna fotbalu Eva Haniaková: Novodobá historie ženského fotbalu u nás a vzpomínky české reprezentantky (2022).

Nová publikace je rozdělena do tří částí rozdělených podle toho, jakým způsobem se životní peripetie zapsaly do lidských osudů více než dvou stovek významných hráčů, trenérů a funkcionářů. A to pravdivě, bez žádného zatajování. Ještě než se publikace dostane na pulty knihkupectví hovořil s jejím autorem Lubomírem Králem spolupracovník Deníku František Bořánek.

Kniha ve třech částech, které jsou rozděleny podle toho, jakým způsobem se různé peripetie zapsaly do lidských osudů, pravdivě popisuje životní příběhy více než dvou stovek významných fotbalistů, trenérů či funkcionářů. Co vás vedlo k tomu, věnovat se podrobně právě tomuto tématu?

Knih o fotbalových hvězdách, o hráčích, kteří toho mnoho ve své kariéře dosáhli, kteří byli úspěšní, které nepotkalo vážnější zranění nebo nějaká životní tragédie, je na pultech knižních prodejen dost a dost. Ale o stovkách smutných příběhů, které ukončily dobře rozběhnutou kariéru lidí ze světa fotbalu, se mnoho neví. Pokud ano, tak se o nich psalo nebo píše pouze okrajově. Fotbalista, funkcionář nebo trenér, to není zvláštní nebo výjimečný lidský druh. I jich se dotýkají společensko-politické změny, zdravotní potíže, autohavárie, stejně jako se jich dotýká konzumace alkoholu, užívání drog, konflikt se zákonem a jiné. U fotbalových hvězd se poukazuje především na úspěch, slávu, velké peníze, o neúspěších a tragických osudech z fotbalového prostředí se mnoho neví. A tak se alespoň část dosud nepopsané oblasti fotbalové historie a osudů, dostává v podobě této třídílné publikace. O slávě a popularitě se píše dobře, předpokládá se automaticky i čtenářský zájem. Toto mnou zpracované téma je krokem do neznáma, jsou to asi knihy pro fotbalové fajnšmekry, samotný prodej ukáže, zda tomu tak bude či nikoliv.

V jednotlivých kapitolách si čtenáři po letech znovu vzpomenou na mnohá, velice známá, ale i méně známá jména lidí, jejichž osudy byly v minulosti v médiích zatajovány, takže se mohli jen domnívat, jak to ve skutečnosti s nimi bylo. Jak těžké pro vás bylo dopátrat se pravdivých informací?

Pravda se hledá nejlépe v archivech, ve statistikách, ale především vyprávěním samotných aktérů, pokud jsou ještě mezi námi. Ale ne vždy všem slouží paměť, párkrát jsem musel některé skutečnosti objasňovat, nebo dokonce dokládat protokoly z různých soudních přelíčení výslechů. Ale i takovéto dokumenty mohou být, zejména z 50. let minulého století, poněkud zkreslené. Je fajn, že veškeré archivy jsou přístupné, byť někdy s různým omezením. Některé informace a doklady jsou stále ještě "pod zámkem" a budou zpřístupněny časem, až uběhne zákonem stanovená lhůta, ale to už bude řešit asi někdo jiný než já.

První část knihy, která je nejobsáhlejší, nese podtitul Jak svět přichází o (fotbalové) básníky. Co se v ní dozvíme?

Pro jednotlivé kapitoly jsem si vypůjčil názvy velmi známých českých filmů, kterými jsou charakterizovány obsahy jednotlivých částí publikace. První část je nejobsáhlejší. Těch důvodů, jak svět přichází o fotbalové básníky, je mnoho, od vážných zranění přes osudy fotbalistů ve světových válečných konfliktech, přes nucený odsun "našich" Němců v důsledku výsledků druhé světové války, až například k volbě jiného sportovního odvětví nebo "odvelení" na nucené práce do uranových dolů, vykonstruovaná zatčení, která se nevyhnula ani reprezentantům a jiné. Jsou to velmi překvapující, ale zároveň i čtivé medailonky.

Druhá část má titul Všichni dobří rodáci. Navazuje na část první?

Návaznost je volná, ale základ stejný či podobný. Řada rodáků se fotbalově proslavila až odchodem ze země. Emigrace, ať nucená nebo plánovaná, je spojujícím tématem v této kapitole. Doma jim třeba pšenka nekvetla, neuměli se výrazněji prosadit, ale venku, v zahraničí, se fotbalisté nebo trenéři stali významnými osobnostmi ve svém oboru. A dosahovali výrazných úspěchů. Ale není to žádné novum - ne nadarmo se říká, že se jeden doma občas nestává prorokem.

A třetí, závěrečná část knihy, se jmenuje Cesta do hlubin fotbalistovy duše. Co se v ní dozvíme?

To je kapitola snad nejsmutnější, kapitola, která popisuje opravdové, často tragické osudy, končící i sebevraždami. Alkohol, drogy, ale třeba i partnerské vztahy, které se nepodařily, prostě nevyšly. Fotbalisté, zejména ti mladší, nebývají často finančně vzdělaní, spíše vůbec. Najednou mají sumy peněz, se kterými si neví svoji rady, utrácejí, neřeší budoucnost, špatně investují, nalepí se na ně "kamarádi", kteří slibují ještě větší zisky, a malér je na světě. No, a potom je to hlavně alkohol. S tím, když se to přežene, není cesty zpět. Pokud se alkoholu propadlý fotbalista neléčí, neabstinuje, tak konec není nikdy daleko. Příběhy popisující osudy takto nemocných jednotlivců, neboť alkoholismus je opravdu nemoc, budou, mimo jiné. i součástí přednášek v projektu nadace Čistá hlava. Duševní zdraví a psychické problémy, zejména mladých hráčů, je častokrát u nás tabu, hazardní hry a alkohol jsou to největší zlo, které se stává skoro masovým jevem.

Publikace Fotbalové osudy má tři svazky.Zdroj: Foto: František BořánekJak dlouho jste na knize pracoval a co bylo při jejím psaní pro vás nejtěžší?

Tento soubor knih prošel určitým vývojem. Kdysi jsem se v jednom rozhovoru zmínil o tom, že už psát nechci, že fotbalová témata, která mě zajímají, jsou vyčerpána. Sotva jsem to vyřknul, tak za pár dní mě napadla tato témata - tragické osudy - a potom už to šlo samo. Práce na publikaci nebyla časově náročná, odhadl bych to tak asi na čtyři roky. Mám výhodu v tom, že vlastním vcelku bohatý archiv, že mám spoustu kamarádů, historiků, se kterými si vyměňujeme informace, postřehy, fotografie a různé materiály. Vesměs to jsou kolegové z Komise pro historii a statistiku FAČR, na Slovensku teď ustanovili obdobnou komisi při SFZ, navzájem se známe dlouhodobě a na vysoké úrovni spolu spolupracujeme. A co bylo nejtěžší? Neměl jsem žádnou těžkou chvilku, kdy bych s tím chtěl, jak se říká "seknout". Umím si většinou se všemi problémy, které se týkají vyhledávání dokladů a dokumentů, poradit. Mám v sobě určitý motor, který mě posunuje kupředu, někdy pomaleji, jindy rychleji. U mě nefunguje to známé a okřídlené "Cherchez la femme", tedy, Za vším hledej ženu. U mě funguje - za vším hledej fotbal.

Pokud vím, vydání knihy mělo určitou časovou prodlevu. Kdy měla spatřit světlo světa a byla plánována k nějakému konkrétnímu období?

Je to tak. Původní záměr byl vydat knihu v roce 2021, ke stoletému výročí založení fotbalového svazu, potom byla úvaha o vydání k mému kulatému životnímu jubileu. Nevyšlo ani jedno. Do hry vstoupila celosvětová pandemie, která všechno zbrzdila. Především na poli dovozu knižního papíru, později se k tomu přidal i nedostatek tiskařských kapacit. Když pandemie pominula a vše se zase rozběhlo svým tempem, tak se v nakladatelství a v tiskárnách musely zrealizovat projekty, které byly pozastaveny. Vše se tak posunulo skoro o dva roky. Důsledky pandemie se projevily i jinak, nedostatek papíru a zvýšená poptávka po něm vyvolalo zvýšení jeho ceny, vyskočily i ceny tiskařských prací. A do toho ještě navíc vstoupily a promítly se skokově narostlé ceny energií a pohonných hmot. Nakonec to asi dobře dopadlo, kniha je na světě a už si bude žít svým životem. Každá mince má však dvě strany, stejně tak i pandemie. Nikam se nechodilo, bylo hodně volného času, naštěstí byly otevřeny archivy, knihovny pro studenty zpřístupnily své digitalizované fondy knih a tiskovin. Přestože v archivech byl přísnější režim a byly omezené kapacity badatelen, dalo se s tím vyžít. Kromě standardně povinně používaných bílých textilních rukavic, přibyly ještě i rukavice igelitové, na každém kroku povinné desinfekce rukou. Na druhé straně méně badatelů, vyhrazený čas pro studium a bádání, více času a klidu pro studium. Původně plánovaná a rozpočtovaná publikace o 400 stranách nabobtnala na téměř dvojnásobný rozsah, přibyla řada příběhů a osudů. Rozhodně to bylo pozitivum v dané situaci.

Kniha má celkem 769 stran a je v ní spousta barevných i černobílých fotografií. Kde všude jste získával informace o konkrétních osobách i zmíněné fotografie?

Mám slušný fotoarchiv, mnoho fotografií se najde na internetu, pomohli "stejně postižení" kamarádi a přátelé. Národní archiv, archiv Národního muzea, Národní knihovna, to jsou rovněž slušné zdroje. No a nakonec komunikace se žijícími aktéry, včetně těch, kteří žijí a působí mimo ČR, respektive, pokud již nejsou na světě, tak s jejich dětmi, příbuznými. Ve velké míře pomohly i archivy zahraničních klubů, vzorem by mohli být Švýcaři a Švédové, tamní kluby reagovaly na moje dotazy a požadavky velmi svižně. Stejně tak i polské kluby.

Které osudy lidí, o kterých píšete, vás nejvíce zaujaly?

Nemám v tomto smyslu žebříček preferencí, každý osud má svoji váhu, svoji tragédii. Spíše mě lákají osudy těch, kteří již nejsou mezi námi. To pátrání, bádání ve starých novinách, v archivech, skládání mozaiky jejich života a osudů, to je to, co mě na tom baví nejvíce. Vyprávění současníka nebo někoho z mladších a žijících může být sebezajímavější, ale je to text, který je docela rychle na světě, zkonzultuje se s jinými, vesměs tištěnými zdroji informací. Data a skutečnosti jsou snadno ověřitelné, to pravé kouzlo pátrání a objevování je ale tam, kde je informací minimum. Kde přesně, a za jakých okolností, třeba dotyčný fotbalista padl ve Velké válce, jestli na ruské či srbské frontě, najít s pomocí zahraničních kolegů třeba i jeho hrob, to je to správné dobrodružství a objevování.

Když jste se s některými lidmi sešel osobně, byli ochotni se vám svěřit opravdu se vším, co prožili? A hlavně, jak se často říká, jestli hned na první dobrou souhlasili s prezentováním jejich příběhu?

Respektuji vždy protějšek, nic si nevynucuji, nic nikomu nevnucuji. Byly momenty, kdy dotyčný o některých skutečnostech nechtěl mluvit, tak jsem to musel respektovat. Ono je to často ve vztahu k věku a povaze zpovídaného. To, co mi dotyčný řekl před deseti lety při jiné příležitosti, to je třeba teď choulostivé téma. Jako například fotbalista, kterému skončila velmi slibná reprezentační kariéra tragicky ve třiadvaceti letech, který o tom neměl kdysi problém mluvit a vyprávět, najednou s tím po mnoha letech problém má. Ono vždy choulostivé téma je najednou naprosté tabu. Někteří aktéři rádi "zapomínají", dodatečně se za své jednání a chování třeba i stydí, zejména když je to ve spojení s alkoholem nebo drogami. Respektuji a neptám se dál. Zažil jsem i to, že mi bratr jednoho známého aktéra, který si sám kdysi sáhl na život, po telefonu vynadal a byl opravdu velmi nepříjemný. Při dalším, již osobním jednání, jsem mu ukázal jím autorizovaný článek s jeho odpovědí na spornou skutečnost, za kterou mi před týdnem vynadal. Tak se velmi divil, že to řekl a dokonce autorizoval. Dopadlo to nakonec tak, že jsme hodinu debatovali na dané téma a já se dozvěděl spoustu dalších detailů o jeho bratrovi. Nebylo třeba se z jeho strany za jeho výbuch emocí omlouvat, nakonec to bylo příjemné povídání. Jiní jenom upřesňovali detailní informace a souvislosti. Vesměs to však byla příjemná práce a také mnoho osobních setkání.

František Bořánek