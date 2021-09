Přes dvacet týmů, tři města a čtyři hrací dny. Takový bude letošní 2. ročník Zaměstnanecké ligy Deníku, který se uskuteční od 20. do 23. září. Nejen v Písku, ale také Táboře a Budějovicích se proti sobě postaví týmy jihočeských firem

Zaměstnanecká liga - logo. | Foto: DENÍK

Nováčkem letošního ročníku bude společnost Röchling Engineering Plastics, s. r. o. se sídlem v Plané nad Lužnicí, která dodává plastové výrobky téměř do všech průmyslových odvětví. Hráče do „bojů“ o co nejlepší umístění v letošním ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku povede Zdeněk Bušta, který ve společnosti pracuje jako technik výroby. „Zájem o to hrát byl docela velký, až jsem byl sám překvapený,“ řekl s tím, že v týmu má hráče, kteří přičichli k fotbalu. „Tři šikovní kluci hrají první B třídu, zbytek jsou bývalí fotbalisté nebo hobíci,“ přiblížil složení týmu, s nímž 23. nastoupí v Táboře na hřiště.