Jirka Formánek, vimperká gólmanská legenda, slaví padesátiny.Zdroj: Zdeněk Formánek„Jirka vždy byl a stále je neskutečný fotbalový obětavec. Abych pravdu řekl, nevzpomenu si přesně, kdy odchytal svůj oficiální poslední zápas coby gólman vimperského kádru, ale poté, co převzal tým jako trenér, tak přišla situace, že již nebyl kdo kdo brány a Jirka tam znovu alespoň na jeden zápas vlezl a Vimperk vyhrál. Tady je vidět ta jeho obětavost pro fotbal. Nyní, když předal trenérské žezlo Lukáši Sýsovi, tak se věnuje výchově a tréninku gólmanů v klubu. V tomto směru mu přeji, aby mu prošel rukama gólman, který to pak dotáhne hodně daleko a Jirka z toho měl radost. Někteří kluci vypadají dobře, a tak věřím, že se to povede. Fotbal ho pořád baví, takže mu přeji i hodně zdraví, aby u toho kulatého nesmyslu zůstal co nejdéle,“ vysekl poklonu svému bráchovi Zdeněk Formánek.

Jirka se Zdeňkem v Záblatí.Zdroj: Archiv Z. FormánkaOba gólmani, to znamená, že se mezi tyčemi potkávali. „S Jirkou jsme se samozřejmě od malička hecovali a předháněli. Když jsme měli gólmanské tréninky, tak mě fascinovalo, co v té bráně dokázal i při cvičení. Skvělé robinzonády a podobné kousky. Člověk se mu snažil trochu vyrovnat, i když to ani nebylo prakticky možné. Ale stále rádi vzpomínáme na gólmanské tréninky, kdy jsme se váleli v blátě a užívali jsme si to,“ zavzpomínal Zdeněk na brankářské začátky a tréninky s Jirkou.

Asi se těžko dá vzpomenout na jeden top výkon, který Jirka předvedl. Těch bylo nespočet. „Jirka má těch postupových zápasů a sezon hodně. V době, když hrály Prachatice celostátní soutěže, tak se zranil Milan Hluštík a Jirka tam odchytal jarní část sezony a byl u postupu. Postupoval s FK Lažiště, kam přišel ze Záblatí. A právě v Záblatí na něho vzpomínají jako na legendu. Na trénink přišlo zkrátka zjevení, když viděli jeho přístup k fotbalu, tréninkovou morálku i výkony při zápasech. Tam udělal velký kus práce. Z Lažiště se vracel do Vimperka a s Vimperkem má také postupy. Nebojím se říci, že je Jirka velkou fotbalovou osobností,“ vypočetl ze široké palety bratrových úspěchů několik „zářezů“ Zdeněk Formánek.

Zleva Jiří, Jiří starší a Zdeněk Formánkovi.Zdroj: Archiv Z. FormánkaTo, že se Jirka i Zdeněk postavili mezi tyče, „zapříčinil“ jejich otec Jiří. „Abych pravdu řekl, já si taťku v bráně již nevybavuji. Když jsme jezdili za babičkou do Předslavic a já se na něj chodíval dívat, tak hrál v poli. Pak začal hodně studovat fotbalové knížky, byl ve spojení s pány Viktorem a Jirkalem, absolvovat i jejich semináře. Tím, že Jirka chytal v mužích a já vlezl také do brány, tak se nám začal více věnovat a dělal gólmanské tréninky. Předtím se gólmanům intenzivně věnoval Pepa Pešek, na kterého Jirka také velice rád vzpomínal. Taťka zůstal u týmu do té doby, než se tehdy rozpadl ve Vimperku mužský fotbal a my se rozutekli po okolí,“ zavzpomínal na tréninky s bráchou a taťkou Zdeněk.

Samozřejmě nemohlo chybět ani to, že si bráchové o chytání pravidelně povídali a hodnotili, co bylo dobře a co by mohlo být lépe. „Já Jirkovi dělal od staršího dorostu dvojku. I po skončení dorostu jsme byli spolu. Díky tomu, že odešel na již zmiňovanou výpomoc do Prachatic, tak já se dostal do brány vimperského áčka,“ dodal s úsměvem Zdeněk.

Jirka v roli přísného trenéra.Zdroj: Zdeněk FormánekJak již bylo řečeno, Jirka i po skončení aktivní kariéry pokračoval ve vimperském Šumavanu „Působil v roli hrajícího asistenta, začal pracovat ve výboru fotbalového klubu a postupně se posunul na post hrajícího trenéra a pak dal šanci mladším klukům a vedl tým z lavičky. Zkrátka fotbal je jeho velká láska, vždy se mu věnoval a věnovat bude. I když v současné době již na lavičce týmu mužů nesedí, tak s trenérem Lukášem Sýsem komunikují a snaží se dostat fotbal co nejvýše. Navíc má v áčku oba dva kluky, Jakuba v bráně a Honzu na stoperu. Trochu Jirku mrzelo, že končí, když byli v týmu oba kluci, ale věděl, že potřebuje mančaft nový náboj. Ale sleduje kluky i celý fotbal z bezprostřední blízkosti,“ dodal Zdeněk Formánek.

Popřeje tedy Jirkovi Formánkovi za všechny fotbalisty ve Vimperku i na Prachaticku, aby jej láska ke kulatému nesmyslu neopouštěla a mohli jsme se všichni u zeleného pažitu dál společně vídat.