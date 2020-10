Akademie FC Písek vychovává nový brankařský talent. Nakročeno má výborně. Je v nejlepších rukou a maká každý den. Filip Šmidmajer míří vysoko.

Talent Filip Šmidmajer | Foto: Deník/ soukromý archiv Filipa Šmidmajera

Jmenuje se Filip Šmidmajer, je mu třináct let a navštěvuje osmileté Gymnázium Písek. To je jen krátká vizitka brankařské naděje fotbalové akademie FC Písek. Filip začínal s fotbalem v pěti letech v přípravce místního klubu a už od malička věděl, že jednou bude s kopačkami oblékat také brankařské rukavice. „Táta s tím dlouhou dobu nesouhlasil. Říkal, že je lepší góly dávat než dostávat. Když ale viděl, jak jsem v bráně šťastný a spokojený, už mě dál nepřemlouval,“ uvádí na pravou míru žák tercie gymnázia. Stoprocentně se ale pro post gólmana rozhodl až po absolvování týdenního kempu Brankářské akademie Daniela Zítky, kde vedli tréninky trenéři pražské Sparty v čele s legendou bruselského Anderlechtu Danielem Zítkou. „Tehdy jsem si vyzkoušel život profesionálního fotbalisty, který má v kabině své stálé místo, vždy vypraný dres, zabezpečenou zdravou stravu a na trénink ho přiveze týmové auto. Něčím zcela novým byla také fyzioterapeutická cvičení po každém tréninku,“ vypráví s úžasem v hlase Filip Šmidmajer. Naprosto skvěle zorganizovaná akce plná kvalitních třífázových tréninků definitivně a s jistotou utvrdila Filipa v tom, že jednou chce být stejně dobrý jako například němečtí reprezentanti Manuel Neuer a Marc André Ter Stegen. „K tomu mě ale ještě čeká dlouhá cesta, plná tvrdé práce a poctivé dřiny na trénincích,“ dodává mladý brankář s pokorou. Protože tréninkové jednotky ve fotbalové akademii FC Písek nebyly téměř vůbec stavěné pro brankáře, anebo jen velmi málo, začal Filip souběžně s tréninky v klubu trénovat individuálně. Prvním trenérem, který si vzal Filipa do parády, byl Martin Klement, v té době brankářská trojka prvoligového FK Jablonec, který přišel na hostování do Písku. „Na každý trénink jsem se moc těšil a moc mě to vždy bavilo. Byl to můj první osobní trenér, který se mi intenzivně věnoval, a naučil mě technické věci, které jsou důležité pro gólmana. A co si od něho budu navždy pamatovat? Že je důležité chránit si své zdraví a pečlivě se oblékat. S Martinem byla na trénincích velká legrace, o to víc mě pak mrzelo, když odešel zpátky do Jablonce.“