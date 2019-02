Písek, Dobrovice - Po vydařeném závěru předchozího týdne, kdy se A-tým FC Písek dočkal kýžené šestibodové injekce, vyjeli Jihočeši do Dobrovice - na území soupeře, které se rozkládá jen kousek od Mladé Boleslavi.

Střelec prvního gólu Václav Milec. | Foto: Deník / Petr Brůha

Písečtí zde v loňské sezoně dokázali vyhrát a s podobnými pocity odjížděli ze hřiště FK Dobrovice také tentokrát.



Žlutomodří nečekali na to, s čím na ně vyrukuje soupeř a sami začali snahou o zteč branky Ondřeje Bartoše. 3. minuta přinesla první nebezpečnou střelu. Václav Hrachovec napřáhl zpoza vápna, ale jeho volej skončil nad. Radovat se svěřenci trenéra Ondřeje Prášila mohli také v 5. minutě, kdy se po krásném vysunutí od Jakuba Helda řítil sám na gólmana Tomáš Froněk. Písecký záložník nemířil špatně, jenže Bartoš vyškrábl balón na roh.



Udeřit ale mohlo i na opačné straně. V 10. minutě se za hlavu chytali domácí příznivci, kteří sledovali, jak střelu z krátké vzdálenosti ideálně postaveného Tomáše Osvalda vyškrabává nad břevno Kamil Hajdušek. Hráči Dobrovice se po následném rohu dostali k nebezpečné hlavičce, ani z té však nic nebylo.



Svou chuť skórovat dotáhli hosté do konce poprvé ve 26. minutě. K rozehrání volného přímého kopu se postavil Aleš Hanzlík. Balón z jeho kopačky přelétl chumel hráčů a dostal se až na zadní tyč k Václavu Milcovi, který ho doklepl do sítě - 0:1.



Zajímavé utkání nabízelo šance na obou stranách. Také Dobrovici se líbilo na útočné polovině, ale pokusy domácích fotbalistů končily téměř výhradně u Hajduška.



Před závěrem poločasu přišel sporný moment, po kterém Písečtí dokázali navýšit náskok. Po střetu hostujícího Václava Hrachovce s Denisem Pelyakem odpískal hlavní rozhodčí Jan Váňa pokutový kop proti Dobrovici, což se převážné části osazenstva hlediště vůbec nelíbilo. K exekuci penalty se postavil Tomáš Froněk. Gólman Bartoš sice vystihl směr, jenže na umístěný pokus k levé tyči nedosáhl. Písek šel do kabin s náskokem - 2:0.



Po změně stran se neopakoval scénář z domácího utkání Písku proti Benátkám nad Jizerou. Nepřišel tlak soupeře, ale celek z jihu Čech se dál tlačil do útoku a toužil po třetí trefě. Ta však přes velké množství dobrých příležitostí nepřicházela. V gólovou radost se tak neproměnily střely Filipa Řezáče, Miroslava Slepičky či Muamera Avdiće.



A jak už to tak bývá, přišel trest. V 83. minutě domácí vybojovali možnost zahrávat standardní situaci těsně za šestnáctkou. Do míče kopl Marek Volf tak dobře, že ho zastavila až branková síť za zády Kamila Hajduška - 1:2. Dobrovičtí ucítili šanci, která jim vlila novou krev do žil.



Nervózní závěr základní hrací doby byl rozkouskovaný střídáními. Domácí se tak k závěrečnému tlaku dostali až v nastavení. Hráči v černých dresech se pokoušeli nastěhovat na svou útočnou polovinu, vyrovnávací gól ale nevstřelili.



FK Dobrovice - FC Písek 1:2 (0:2)



Branky: 83. Volf - 26. Milec, 44. Froněk (pen.).



ŽK: 2:4 (Sedláček, Mikšovský - Milec, Hanzlík, Řezáč, M. Held).



Rozhodčí: J. Váňa - J. Hádek, P. Hocek - Delegát: P. Peteřík.



Diváků: 250.



Sestava FK Dobrovice: Bartoš - Novák, Routek, Sedláček, Pelyak, Volf, Žaloudek, Krystan (79. Eliáš), Osvald (64. Kostka), Bernát (46. Fotr), Mikšovský )81. Skuhravý).



Sestava FC Písek: Hajdušek - Benetka, Rendla, Avdić, Hanzlík - Hrachovec, Milec, J. Held (89. Běloušek), Froněk - Řezáč (70. Kočí), Slepička (84. M. Held).