Domácí měli hostům co oplácet, neboť na podzim odjeli fotbalisté Nemanic z Bernartic s výpraskem 0:5.

V Nemanicích ale začali aktivněji hráči Bernartic, a i když první velkou šanci zápasu měl domácí Bašta, do vedení šli vcelku po zásluze hosté. Jejich vedoucí gól dal ve 22. minutě David Kukrál.

V 31. minutě už ale bylo srovnáno, když hostující obránce Češka složil ve vápně unikajícího útočníka Nemanic a domácí Filip Rein pokutový kop bezpečně proměnil. „Myslím si, že ten nemanický hráč v té chvíli nevěděl, jak má zakončit, tak přibrzdil a náš obránce, který běžel za ním, ho zfauloval. Penalta to byla jasná,“ viděl situaci hodně zblízka brankář Bernartic Tomáš Fučík. Proti Reinově střele umístěné do šibenice pak neměl nejmenší nárok.

Jenomže hned o tři minuty později Bernartice znovu vedly, když se na 2:1 trefil Karel Trantina.

Ve 37. minutě však bernartický gólman Fučík mohl jen bezmocně přihlížet, jak výstavní rána Čapka zpoza vápna zaplula k jeho pravé tyči, a osm minut před koncem poločasu bylo znovu vyrovnáno. Do kabin hráči obou mužstev odcházeli za stavu 2:2.

Další branka padla v 52. minutě, kdy nemanický kapitán Jan Sulek otočil skóre na 3:2 pro domácí. Gól to byl dost nešťastný. „Nemanice rozehrály roh nakrátko. Někdo z nich to pak nacentroval na zadní tyč a já jsem se tam včas nedostal. Byli tam dva hráči soupeře proti jednomu našemu obránci a odrazilo se to do naší brány. Já už na to nedosáhl. Byla to trochu smůla, ale to k fotbalu někdy patří,“ popsal třetí gól ve své sítí brankář Tomáš Fučík.

Odpověď jeho spoluhráčů byla ale znovu blesková. Prakticky z protiútoku totiž vyrovnal Daniel Smrčina na 3:3. „To bylo velké štěstí. Ta jeho individuální akce hned po rozehrání nás zachránila,“ spadl kámen ze srdce bernartickému strážci svatyně.

A velké štěstí se na jeho stranu přiklonilo i sedm minut před koncem, kdy nemanický Vlastimil Bašta orazítkoval břevno. „To jo, to bylo štěstí. Ještěže to tam náš Kuba Novák na to břevno přizvedl, protože jinak by míč zase zapadl do brány,“ ulevilo se Fučíkovi.

Za bod byli nakonec Bernartičtí rádi, neboť víc šancí měly přece jenom domácí Nemanice. „Jeli jsme si sem sice pro výhru, ale nakonec i ten bod bereme. Začali jsme dobře, ale počínali jsme si nedůsledně zejména uprostřed hřiště, když jsme pouštěli soupeře do šancí. Nemanice mají šikovné útočníky a ti toho dokázali také využít,“ zhodnotil zápas Tomáš Fučík.

Fakta z utkání: SK Nemanice – Sokol Bernartice 3:3 (2:2) – Branky: 31. Rein (pen.), 37. Čapek, 52. Sulek – 22. Kukál, 34. Trantina, 54. Smrčina. Rozhodčí: Kříž – Boček, Blažek. ŽK. 3:2 (Sulek, Borovka, Kisvetr – Trantina, Češka). Diváků: 110.

Bernartice: Fučík – Češka, Trantina, Novák, Psohlavec – Pěchota (80. Růžek), Smrčina, Kukrál, Brož – Rakovan (76. Buriánek), Peterka.