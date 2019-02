České Budějovice – Tři sezony odehrál Petr Benát (31) v dresu českobudějovického Dynama.

Petr Benát | Foto: Deník/ Michael Kalinics

A dokud ho netrápila bolavá kolena, tvořil ze středu zálohy hru a dával i důležité góly. Po skončení uplynulé sezony s ním sice vedení černobílých prodloužilo smlouvu, ale šanci v základní sestavě nedostal a proto raději zamířil na hostování do týmu druhé polské ligy Arka Gdyně.

V novém působišti se Benát rychle prosadil do základní sestavy. Na podzim odehrál čtrnáct mistrovských zápasů, ve kterých dokázal nastřílet pět branek. Jeho tým je po podzimu osmý s osmibodovou ztrátou na postupové příčky. V době zimní přestávky se teplický odchovanec objevil na jihu Čech a ochotně odpovídal na otázky Deníku.



Do Polska jste přišel už v průběhu rozběhnuté sezony. Naskočil jste hned do základní sestavy?



Po mém příchodu mužstvo první zápas prohrálo. Trenér mě po něm nasadil do sestavy a od té doby jsem pravidelně hrál.



Nastupujete jako většinu času v Budějovicích na svém oblíbeném postu středního záložníka?



Ano. Hrál jsem ofenzivního středního záložníka. Stejně jako v Budějovicích.



Šel jste z první české do druhé polské ligy. Dá se porovnat fotbalová úroveň obou soutěží?



Přemýšlel jsem o tom, ale dá se to jen těžko posuzovat. V Gdyni hrajeme více po zemi, takový techničtější fotbal. V Čechách se klade větší důraz na taktičtější stránku. V Polsku, i když se vede třeba 2:0, tak se pořád útočí. Hraje se tam ofenzivnější fotbal. Po téhle stránce mi to tam vyhovuje víc. Fotbal v Polsku není tak svázán taktickými pokyny.



Šel jste přece jen o jednu soutěž níž. Nelitujete svého odchodu z Dynama?



Vůbec ne. Hraji fotbal ve výborném prostředí, kde chodí na zápasy sedm až osm tisíc diváků. V Gdyni je nádherný stadion a vyhovuje mi to tam i po fotbalové stránce.



Stadion Arky je na lepší úrovni než má Dynamo na Střeleckém ostrově?



Je to srovnatelný stadion s pražským Edenem, kde hraje Slavia. Kapacita hlediště je patnáct tisíc diváků a vždycky bývá tak z poloviny zaplněno. Strašně moc lidí tam chodí do kotle, který je za bránou. Tam bývají i čtyři tisíce fanoušků a povzbuzují po celý zápas. Je tam randál, že na hřišti není slyšet slova.



Polští fanoušci platí za dost velké rabiáty. Máte s nimi také nějakou podobnou zkušenost?



Zatím jsem nezažil nějaký extrém. Ale vím, že fanoušci už od začátku přípravy nebyli spokojeni s výsledky. Po prvním prohraném ligovém zápase se najednou na tréninku objevilo asi dvě stě rowdies . Všichni byli potetovaní, velcí a plešatí. Koukali jsme na ně, co se bude dít. Všechno ale proběhlo v klidu. Řekli nám jenom, že chtějí, abychom bojovali, a že za námi budou stát dál. Od té doby se nám dařilo a nebyl s fanoušky žádný problém.



Zázemí stadionu je také na vysoké úrovni?



Docela mě překvapilo, že na to, jak je to moderní stadion, tak tam nenajdete saunu a podobné záležitosti, které byly v Budějovicích běžné. Jsou tam jenom dvě kádě s ledovou vodou. Teplá voda nebo sauna tam moc neběží. Pouze jednou v týdnu jezdíme do luxusního hotelu k moři, kde jsou lázně a veškerá rehabilitace.



Gdyně loni pod taktovkou trenéra Straky spadla z první polské ligy. Má klub ambice vrátit se hned mezi elitu? A je to vůbec reálné ze současného osmého místa?



Těžko říct. Před sezonou došlo k velké obměně kádru a zůstalo tam jenom pět hráčů z loňského týmu. Přišla sousta nových hráčů i nový trenér, takže tým se teprve tvoří. Není tam žádný tlak, že by se letos muselo postoupit. Vedení klubu se nechalo slyšet, že by chtělo zpátky do první ligy do dvou let. Když se nepovede postoupit letos, tak příští rok by chtěli určitě.



V Gdyni vás vede český trenér Petr Němec. Považujete za výhodu, že je u trenérského kormidla váš krajan?



Určitě je to pro mě dost velká výhoda. Jsem poprvé na zahraničním angažmá a v Polsku jsem do té doby byl jen jednou. Především v začátcích mi ohromně pomohl a jsem mu za to vděčný.



Je v kádru Arky kromě vás ještě více cizinců?



Většinou týmu tvoří Poláci. Kromě mě jsou tam ještě jeden Bosňan, jeden Makedonec a jeden Američan. Se zapadnutím do týmu jsem ale žádný problém neměl. Měl jsem štěstí, že jsem rovnou naskočil do sezony a dařilo se, takže jsem do party zapadl bez problémů.



Komunikujete polsky?



Polsky všemu rozumím, protože je to jazyk podobný češtině. V kabině většinou se spoluhráči mluvím anglicky.



Poláci umí dobře anglicky?



Ano. Rozumí dobře.



Jste spokojen i s bydlením a mimosportovním životem v Polsku?



Bydlím v rezidenci, kde mám krásný byt. Mám to pět minut na stadion a deset minut chůze k moři. V tomhle směru si nemohu na nic stěžovat. Na nějaké mimofotbalové aktivity mi moc času nezbývá. Na podzim jsme hráli pravidelně v rytmu středa – sobota. Navíc jsme postoupili až do čtvrtfinále polského poháru, takže volného času moc nebylo a snažil jsem se ho využít hlavně k odpočinku. Několikrát jsem se byl podívat na basketbalu. V Gdyni se hraje Euroliga mužů i žen.



V Gdyni jste sám?



Ano. To je jediné velké minus, že přítelkyně musela zůstat v Budějovicích. V Gdyni jsem na hostování do konce sezony. Pokud by se třeba hostování změnilo v přestup, tak by se přítelkyně přestěhovala za mnou.



Nadále jste ale kmenovým hráčem Dynama. Jak to vlastně bylo v létě s vaším odchodem?



Před sezonou jsem v Dynamu prodloužil smlouvu. K týmu přišel trenér Kotrba a od začátku bylo jasné, že asi nastupovat nebudu. Mužstvo bylo v přípravě rozdělené na dvě party. Byla základní jedenáctka a my jsme od začátku přípravy jezdili s Davidem Horejšem s tou druhou partou. Bylo jasné, že od začátku hrát nebudu. Když se nedařilo, já jsem nehrál a po čtyřech zápasech přišla nabídka z Polska, tak jsem ji rád přijal.



Čím si vysvětlujete, že vám klub prodloužil smlouvu, ale pak s vámi očividně do základní sestavy nepočítal?



To je otázka spíše pro vedení klubu. Byl jsem po zranění, takže jsem byl rád, že jsem podepsal smlouvu na dva roky a měl jsem zase jistotu nějakého fotbalového žití. Neřešil jsem, co bude dál. A ani jsem nečekal, že budu mít tolik jiných nabídek. Ozvaly se mi kluby z první i druhé ligy.



Mohli bychom je jmenovat?



Volali mi ze Žižkova, ze Sokolova, z Karviné nebo z Jihlavy. Všechno to byly kluby, které měly ambice hrát na postup do první ligy. Když ale přišla nabídka z Gdyně a viděl jsem tam zázemí stadionu i fanoušky, tak jsem neváhal. V neposlední řadě to byla samozřejmě i finančně zajímavější varianta.To nešlo odmítnout.



Hostování v Gdyni máte do konce sezony. Co bude dál?



V Gdyni mám podepsané hostování do konce června s tím, že klub může do dubna uplatnit opci na můj přestup. Uvidíme, jak to dopadne. V klubu se mluvilo o tom, že by rádi můj přestup dotáhli do konce už během ledna nebo února.



O návratu zpět do Dynama neuvažujete?



Samozřejmě existuje i tato varianta, že bych se vrátil. Na Budějovice jsem v žádném případě nezanevřel. Prožil jsem tady hezká léta, která pak bohužel ovlivnila zranění. Takový je ale fotbalový život. V Gdyni jsem spokojen a uvidíme, co bude dál. Možná bude od léta v Dynamu, možná v Polsku a možná někde úplně jinde.