Favorizovaní klokani dorazí na jih Čech s touhou najít ztracenou pohodu a zahnat chmury z vysokých ligových porážek v Olmouci (0:3) a s Viktorií Plzeň (1:4). Do pohárového kolotoče naskočili svěřenci trenéra Luďka Klusáčka na půdě divizního Slovanu Velvary, odkud si odvezli skromné vítězství 2:0. Naproti tomu druholigový táborský celek odehrál v MOL Cupu už dva zápasy. V úvodním kole vyřadil sousední Spartak Soběslav, na jehož hřišti zvítězil 4:1, v následujícím pohárovém střetnutí vyhrál v hájemství třetiligové Povltavské fotbalové akademie 3:0.

Lodivod Táborska Miloslav Brožek považuje prvoligového protivníka z Vršovic za velice atraktivního soupeře. „Takový zápas jsme si přáli sehrát. Bude to pro nás těžká konfrontace. Samozřejmě chceme předvést do nejlepší výkon,“ uvedl trenér. „Na duel se těšíme, ale je to pro nás složité. Máme hráče po onemocnění koronavirem, máme zraněné i vykartované. Nevymlouváme se, stále platí, že chceme být Bohemce důstojným soupeřem. Hosté jsou samozřejmě favoritem, budou hladoví, nehráli ligu v Budějovicích, nastoupí určitě kompletní s cílem vyhrát a postoupit. Ani my však nedáme svou kůži lacino,“ sdělil Miloslav Brožek.

Aby mohlo Táborsko k duelu s provoligistou nastoupit, musí být tým na Covid-19 negativní. Další testy mužstvo podstoupilo v úterý ráno. „Přeji si, abychom byli všichni zdraví,“ uzavřel trenér.

Zápas se uskuteční za zvýšených hygienických opatření. Diváci by měli využívat pouze místa na sezení a dodržovat, pokud možno, rozestupy.