Písečtí se opět mohli opřít o vynikajícího Čapka v bráně, který v klidu likvidoval jeden atak soupeřů za druhým.

HC ŠD šel do vedení v polovině 7. minuty, když otevřel skóre utkání v přesilové hře Lukáš Volf – 1:0. To ale bylo na dlouhou dobu vše, co střelci obou týmů dokázali předvést.

Další změna přišla až v polovině prostřední části. Po spolupráci obranné dvojice Hřebíček – Přibyl se do brejku dostal Vlček a nedal Janákovi nejmenší šanci – 2:0. Hosté následně dostali možnost dvojnásobné početní výhody, ale písecká obrana v čele s výborným Čapkem jejich radost nedovolila. A tak se doslova utrhl brankostroj na druhé straně. Na začátku 28. minuty využil přesilovou hru domácích junior Procházka – 3:0. Uběhlo pouhých 26 sekund a síť suchdolské brány se rozvlnila znovu po úspěšném zakončení Vlčka – 4:0. To byla konečná pro gólmana Janáka, kterému finálová série vůbec nevyšla a nahradil ho Halíř. Suchdolská dvojka udržela čisté konto pouhých 44 sekund, když byl v samostatném úniku faulován Lukáš Volf. Sám jel trestné střílení a s ledovým klidem přidal svoji druhou branku – 5:0. Třetinu snů uzavřel 20 sekund před druhou sirénou další junior Šimůnek, jenž se prosadil také v přesilovce – 6:0.

Písecké oslavy ještě trochu pozdržel na začátku poslední třetiny hostující kapitán Kalát – 6:1. V polovině třetí části pak vrátil šestibrankový náskok svému týmu Lukáš Volf, jenž tím zároveň dokonal svůj hattrick – 7:1. Definitivní gólovou tečku za finále si pro sebe uzmul Václav Dlugoš ve 40. minutě – 7:2. To už ale byla jen kosmetická úprava a po třetí siréně znovu, již potřetí v řadě, vypukla domácí mistrovská radost.

3. fin.: Písek – SK Suchdol n. Lužnicí 7:2 (1:0, 5:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 7. Volf L. (Rod), 23. Vlček (Přibyl, Hřebíček), 28. Procházka (Habart, Přibyl), 28. Vlček (Kozák), 29. Volf L. 30. Šimůnek (Tajbl, Volf L.), 37. Volf L. (Kozák, Rod) – 33. Kalát (Blafka), 40. Dlugoš V. (Tácha, Braun).

Sestava HC ŠD Písek: Čapek – Přibyl, Kozák, Hřebíček, Tajbl, Procházka – Rod, Kabele, Habart – Vlček, Volf L., Šimůnek – Volf J., Volf R.

Útočník HC ŠD Marek Habart po utkání řekl: „Jsme šťastní, že se nám opět povedl zlatý hattrick. V semifinále proti Pedagogu jsme byli krok od vyřazení, ale celý tým pořád věřil v obrat. Finále asi rozhodl první zápas, kdy si zasloužil vyhrát Suchdol. My to ale dokázali urvat v prodloužení. Pak již na soupeři bylo vidět, že na to nemají psychicky. Nám neskutečně zachytal Víťa Čapek, v gólmanech byl právě největší rozdíl. Děkujeme všem za fandění a podporu.“

Václav Pelc