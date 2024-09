V 16., 21., 23., 34., 38., 44., 51., 53., 54., 76. a 86. Hosté šli paradoxně do vedení už v 11. minutě, autorem gólu byl Thai Vu Quang, dvě penalty v závěru (69. a 74.) proměnil Tomáš Češka.

V tabulce přitom má víc bodů tým, který o víkendu čtrnáctkrát inkasoval. Společenství Bernartice B / Branice má po čtyřech zápasech solidních sedm bodů, ale po debaklu v Hradišti záporné skóre 13:15. Naopak Hradiště si bilanci výrazně vylepšilo, má šest bodů a aktivní skóre 14:7.

V dalším utkání čeká Hradiště v OP cesta do Semic (sobota 14.9. v 17.00). Do Semic ale můžete na fotbal už v pondělí a v úterý, do příjemného areálu se chystají týmy, které hrají Zaměstnaneckou ligu Deníku. Dvě odpoledne za sebou se v Semicích bude hrát atraktivní turnaj fotbalových foremních družstev.