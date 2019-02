„Jsem naštvaný a za své hráče se stydím. Takový přístup jsem proti třetiligovému klubu opravdu neočekával,“ zuřil chilský trenér West Hamu Manuel Pellegrini.



Naopak Wimbledonští, s nimiž na nevelkém stadionu Kingsmeadow v Kingstonu poblíž Londýna slavilo 4 777 diváků, si prožili největší úspěch v novodobé historii (počítá se od roku 2002).

„Jasně, že jsme chtěli vyhrát, ovšem rozhodně jsem si nepředstavoval, že jim dáme čtyři góly. Fotbal je nevyzpytatelný,“ smál se po divokém klání šťastný kouč Wally Downes.



Kuriózní sázka



Lépe to synovec někdejšího světového šampiona v boxu Terryho Downese vystihnout nemohl. Jeho svěřenci prožívají skutečně mizernou sezonu.



Posuďte sami: v League One ztrácejí pět bodů na předposlední Bradford City, ve 29 duelech vsítili pouze 22 branek. „To, co jsme doposud předváděli, zdaleka nestačí. Víme to,“ prohlásil trenér.



V sobotu se ovšem „The Dons“ svezli na vlně euforie. Ta se, s nadsázkou řečeno, přiblížila roku 1988 (tehdy Wimbledon, ještě pod názvem FC, nejstarší klubovou soutěž planety vyhrál).

Chcete důkaz? Útočník Scott Wagstaff, který West Ham popravil dvěma brankami, se dříve z legrace vsadil: pokud se postoupí, obarví si bradku klubovými barvami – tedy do modrožluta.



A svému slibu hodlá dostát. „Úplně jsem na tu sázku zapomněl. Ale nebojte se, udělám to. Moje paní každopádně nebude mít radost,“ vzkázal Wagstaff se smíchem příznivcům.

