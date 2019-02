Pražská Slavia si z Kodaně přivezla cenné tři body do tabulky Evropské ligy. Gólem se o ni postaral Jan Matoušek, ve fotbalové Evropě ale svým výkonem zaujal především obránce Michael Ngadeu Ngadjui. Ten byl vybrán do sestavy 3. kola.

Kamerunský stoper se zařadil do společnosti takových fotbalistů, jakými jsou Ruben Loftus-Cheek z londýnské Chelsea, argentinský reprezentant Gabriel Mercado hájící barvy Sevilly a další.



Pro sedmadvacetiletého defenzivního hráče přitom není radost z nominace do sestavy kola Evropské ligy novým pocitem. To samé se mu povedlo už v minulé sezóně, kdy jej do elitní společnosti katapultoval výkon ze zápasu Slavie proti kazašské Astaně.



Sestava 3. kola základních skupin Evropské ligy podle UEFA: Andrés Fernández (Villarreal) - Gabriel Mercado (FC Sevilla), Michael Ngadeu (Slavia Praha), Wallace (Lazio Řím), Vasilis Torosidis (Olympiakos Pireus) - Zakaria Bakkali (Anderlecht Brusel), Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Filip Kostič (Eintracht Frankfurt) - Michael Frey (Fenerbahce Istanbul), Munas Dabbur (Salcburk).