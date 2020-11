Přitom v šestnácti přestoupil z Příbrami do slavného Ajaxu Amsterdam, což není jen tak. O pár měsíců později vyhrál anketu o nejlepšího českého dorostence, předčil i Patrika Schicka.

Cenu mu do Prahy přijel předat tehdejší sportovní ředitel Ajaxu Marc Overmars, někdejší famózní hráč, což jasně ukázalo, jak vážně to amsterdamský gigant s mladíkem z Čech myslí.

„Krátce po mém nástupu do vedení Ajaxu jsem dostal doporučení od kolegů, ať se podívám na jednoho hráče. Byl to právě Vašek. Stačily mi dvě minuty, abych pochopil, proč to po mně chtěli. Talent poznáte na první pohled,“ vykládal bývalý hráč Barcelony i Ajaxu. „Vašek je taková malá myška, u které doufáme, že vyroste ve velkou myš.“

Dlouho se zdálo, že to půjde v legendárním bílém dresu se širokým červeným pruhem. Černý v sedmnácti debutoval v prvním týmu, zahrál si i Evropskou ligu.

Vše bylo na dobré cestě, postupně se posouval výš, jenže přišlo těžké zranění a rok bez fotbalu. Ve dvaceti letech, kdy chtěl prorazit mezi evropské hvězdičky, šlo o kardinální problém.

Coufal poprvé padl. Ale jede dál

První prohru po přestupu do Anglie zažil obránce West Hamu Vladimír Coufal. Jeho tým padl na hřišti úřadujícího mistra. Fotbalistům Liverpoolu podlehl 1:2, byť vedl.



„Špatný výsledek pro nás. Na Anfieldu jsme chtěli získat nějaké body,“ napsal bek národního mužstva na Twitter. „Věříme, že to příště bude lepší,“ doplnil. On i Tomáš Souček odehráli za Kladiváře celých devadesát minut.



Oba reprezentanty může aspoň těšit fakt, že Premier League bude pokračovat i v příštích týdnech, ačkoli Anglie vyhlásila kvůli koronaviru měsíční lockdown.

Po návratu to nebylo ono, nakonec ho Ajax minulé léto prodal za 27 milionů korun do Utrechtu. Tady se měl „Váša“, jak se mu ve fotbale říká, znovu rozletět. Výsledek? Třináct zápasů, žádný gól, frustrace.

Hostování jako vysvobození

„Nedařilo se mi, to je prostě pravda. Nemaluju si to na růžovo, nikdy jsem to nedělal, ale objektivně říkám, že ne vždycky to bylo mojí vinou. Někteří lidé zkrátka viděli některé věci jinak. Ale akceptuju to,“ řekl pro web agentury Nehoda Sport.

Letos v létě však přišlo vysvobození, hostování v Twente Enschede. Tady se konečně zjevuje „velká myš“, jak si přál Overmars. Bilance: 7 zápasů, 4 góly, 4 asistence. Naposledy přispělo šikovné křídlo k výhře 5:1 nad Zwolle brankou i nahrávkou.

„Jsem nejhladovější v kariéře,“ nechal se slyšet hráč.

Nyní to potvrzuje. A za rok je mistrovství Evropy…