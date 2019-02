/ROZHOVOR/ Slovenský kouč MFK Karviná Norbert Hrnčár si v zimě přivedl do týmu především fotbalisty, které osobně zná. Zabudovat všechny posily do sestavy ale nebude jednoduché.

Trenér Karviné Norbert Hrnčár by příště byl raději za rychle uzavřený zápas. | Foto: Michal Chadim

Jeho svěřenci se už v sobotu utkají v úvodním jarním souboji FORTUNA:LIGY ve slezském derby s Opavou. Pokud zopakují výkon z generálky proti Tychům, nikdo se asi zlobit nebude.

Co vám ukázal poslední přípravný zápas?

Zajímavé pozitivní věci, ale logicky i ty negativní. My teď ty pozitivní potřebujeme udržet a negativní odstranit.

A to je přesně co?

To si určíme až během tohoto týdne, ale stoprocentně musíme zapracovat na větší agresivitě. Nelíbila se mi ani ochablá aktivita po úvodních dvou gólech. Tam musíme být příště údernější, rychle ten zápas zavřít dalším gólem. Ale na druhé straně se těším z pěkných gólů a akcí, které jsme předvedli. I konkurence v mužstvu se jeví dobře. Kdo dnes naskočil, byl vidět a vytváří tím tlak na ostatní.

Kolik vám zbývá vyřešit otazníků pro sobotní jarní premiéru s Opavou?

Těch je tolik, že… V podstatě v průběhu týdne uvidíme, jak na tom kdo je. Kádr je uzavřený a z těch hráčů, kteří dnes hráli, budeme vybírat pro dané utkání vždy optimální jedenáctku. Pokaždé pro nejbližší zápas ty nejschopnější a nejpřipravenější.

Takže se nedá říci, že kdo dnes naskočil do základu, má ji pro jaro jistou?

To určitě ne, nemůžeme takto uvažovat. Může to být stejná sestava, ale také nemusí. Změn v sestavě je oproti podzimu dost. Hodně hráčů odešlo, hodně přišlo. Během tak krátké doby je těžké zabudovat je do týmu stoprocentně, věříme však, že na jaro budou připraveni všichni.

Skládáte novou obranu…

To je asi to nejpodstatnější. Tedy, aby nám to fungovalo vzadu. Vycházeli jsme z toho, že inkasovaných gólů bylo na podzim hodně a to se nebavíme jen o obraně, to je vizitka defenzivní práce celého mužstva.

Jak vidíte střed obrany?

Varianty jsou, já mám jasno.

Takže Krivák – Rundič?

Kéž by jim to vydrželo (úsměv).

Nyní už jistě vše směřuje k úvodnímu duelu s Opavou, je to tak?

Jistě, koncentrujeme se na úvodní zápas. Vím, že Karviná na podzim nad Opavou vyhrála (v Brně) a chytila se, takže by bylo pěkné to teď zopakovat. Potřebujeme se nastartovat prvním kolem pro celé jaro.