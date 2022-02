V nahrávce, kteřou uveřejnil na sociální sítí Snapchat Zoumův bratr, je patrné, jak mohutný Francouz týrá kočku - kromě nakopnutí přes kuchyňskou podlahu po ní hází boty či dává facku."Bezvýhradně odsuzujeme chování Kurta Zoumy ve zveřejněném videu. Mluvili jsme s Kurtem a věc budeme řešit interně, ale rádi bychom zdůraznili, že v žádném případě neakceptujeme týrání zvířat," stojí v oficiálním prohlášení West Hamu.

Aktuální spoluhráč Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále byl kontaktován policií, podle informací serveru BBC Sport se však celým incidentem nebude zabývat."Pro mé chování neexistuje žádná omluva, upřímně toho lituji. Také se hluboce omluvám všem, které video naštvalo. Chtěl bych všechny ujistit, že naše dvě kočky jsou zcela v pořádku a zdravé. Celá naše rodina je miluje a stará se o ně. Tohle byl ojedinělý incident a už se nebude opakovat," vyjádřil se Zouma.

Not a cat guy myself but to actually Zidane volley a living creature is a different level of mental illness.