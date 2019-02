/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Fotbalový trpaslík? A jaký! Budete se divit, ale i na Maltě si uvědomují, že patří k nejhorším na světě. Změní se to? Pokrok má v gesci šéf svazu Norman Darmanin Demajo.

Norman Darmanin Demajo. | Foto: UEFA.com

„Jsou tady dobré podmínky k fotbalu,“ řekl funkcionář při slavnostním vyhlášení turnaje Tipsport Malta Cup.



Demajo kdysi sám kopal do míče, stal se tu trojnásobným mistrem ligy. Teď už mu táhne na sedmdesát let a přál by si, aby Malta budila respekt. Těžký úkol – vždyť národní tým „drží“ 182. místo v žebříčku FIFA (a je tedy za Barbadosem nebo Čadem).

Pomoci má infrastruktura. Místní do ní dali miliony.



„Není to tady snadné. Pouze na dvou stadionech je přírodní trávník,“ zmínil Demajo. Hlavní – na české poměry neznámý – problém? Údržba. „Chybí nám voda, protože tu kromě zimy takřka neprší. A chybí i písek. Musíme ho dovážet,“ dodal.



Možná i proto se známější hráči a trenéři na Maltu dřív nehrnuli. Že by se to měnilo? První vlaštovka: Birkirkara, přední klub, zlákala do křesla ředitele Johna Arneho Riiseho, někdejší hvězdu Liverpoolu.



„Takový člověk je opravdu spásou. Ale jde o to, aby nezůstalo jen u jednoho… Potřebujeme, aby se fotbalu věnovalo víc a víc lidí,“ konstatoval Demajo.

Na Maltě se navíc začali objevovat investoři s tím, že zlepší situaci. „Asi si řeknete, peníze dokáží vše. Ale u nás to není tak snadné. Není tu moc prostoru, kde by se dala stavět nová hřiště,“ dodal šéf svazu.



Mimochodem, víte, kolik smí na Maltě hrát cizinců (mimo Evropskou unii)? Sedm v každém klubu! „Nedávno se to změnilo,“ přiznal Demajo s tím, že liga by se měla stát profesionální soutěží. „Místní radši pracují a do fotbalu se nehrnou proto, že nemají jistotu, co bude za rok. Potřebují delší smlouvy.“