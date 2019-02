V dalším zápase české nejvyšší soutěže si fanoušci na jablonecké Střelnici zakřičeli „gól“ hned pětkrát. Čtyřikrát to byli příznivci místního týmu, jehož střelecký koncert odnesla v poměru 1:4 Karviná. „S malou domů jsem tak trošku v duchu počítal, jsem rád, že to vyšlo,“ popisoval úvodní trefu duelu domácí útočník Jan Chramosta.

Jak hodnotíte průběh zápasu?

V úvodu utkání neproměnila šance obě mužstva, ale pak jsme do půlky potrestali chybu jejich obránce. Ve druhém poločase jsme hru kontrolovali a přišly další trefy. Jen je škoda toho inkasovaného gólu v závěru, protože Vlasta Hrubý si čisté konto zasloužil.

Poděkoval jste jejich obránci za tu přihrávku, po které jste dal úvodní gól?

Ani ne, on už na druhou půlku ani nepřišel.



Byl jste z toho šokovaný?

To ne, já jsem s tím i trošičku počítal. Doli (Martin Doležal) ho tam presoval, takže jsem čekal, že by přihrávka mohla jít brankáři. Vyčíhal jsem to a dal to do brány. Byl to takovej dárek a já ho naštěstí využil.

Spoluhráči si vás dobírali, jak lacino jste ke gólu přišel.

Dobírali si mě, ale jsem za něj moc rád. Číhat na chyby obránců je moje úloha.



Věříte, že vám branka a dobrý výkon pomůže k návratu do základní sestavy?

V těch úvodních třech zápasech měl trenér nějakej taktickej záměr. A proto jsem nehrál. Ale dneska už jo a uvidíme, co připraví za týden na Slavii.



Za stavu 4:0, kdy diváci vyvolávali "bůra", jste trošičku povolili, i když těch šancí tam byla pořád spousta.

Máte pravdu. Možná jsme to měli dohrát na více branek, ale když vedete 4:0, ten výsledek v hlavě je a podvědomě polevíte. Pak nás štval inkasovaný gól, ale nebudeme si tím kazit radost.

Třetí gól padl po krásné kombinaci s Martinem Doležalem. To jste tak chtěl?

Naváděl jsem tam ze strany balon a potom jsem ho zatáhl na střed. Doli si výborně odskočil, dal mi to a já jsem to dával na Masa (Lukáše Masopusta). Trošku mi zatrnulo, že to na první nedal, ale naštěstí to tam spadlo. Takže máte pravdu, byla to dobrá akce.



Hráli jste na dva útočníky a bylo vidět, že vám to sedí.

My jsme si s Dolim říkali, že když jsme spolu hráli na jaře, tak že nám to celkem vycházelo a na zápas jsme se těšili. Vyhráli jsme vysoko 4:1, takže jsme nakonec spokojeni, ale těch zahozených šancí je stále hodně.

Vlastimil Cakl