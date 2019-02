Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo u soudu v Madridu přiznal vinu za daňové úniky z doby působení v Realu. Podle dříve vyjednané dohody dostal současný útočník Juventusu podmíněný trest na 23 měsíců a pokutu ve výši 18,8 milionu eur (zhruba 481 milionů korun).

Třiatřicetiletý Ronaldo nebude muset do vězení, protože tresty do dvou let si podle španělských zákonů mohou odsouzení za nenásilné trestné činy s dosud čistým rejstříkem odpykat na podmínku na svobodě. Pětinásobný držitel Zlatého míče byl podle loňského žebříčku magazínu Forbes s ročním výdělkem 108 milionů dolarů (2,4 miliardy korun) třetím nejlépe placeným sportovcem světa.

Ronaldo hrál ještě v pondělí za Juventus ligový zápas proti Chievu. K madridskému soudu dnes za velkého zájmu médií dorazil se snoubenkou a rozdával úsměvy. V budově soudu se podle očekávání zdržel jen zhruba patnáct minut, protože dohodu vyjednali jeho právníci už loni a zbývalo ji pouze podepsat.

Státní zástupce v roce 2017 obvinil Ronalda z daňových úniků v letech 2011 až 2014 ve výši 14,7 milionu eur. Portugalská hvězda podle úřadů využívala společnosti sídlící mimo Španělsko, aby skryla lukrativní příjmy z osobnostních práv.

Podmínku a pokutu kvůli daňovým únikům ve Španělsku dostali v minulých letech bývalí Ronaldovi spoluhráči z Realu Luka Modrič, Marcelo a jejich trenér José Mourinho. Před třemi lety byl za daňové úniky odsouzen na 21 měsíců také hvězdný útočník Barcelony Lionel Messi.