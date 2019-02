Český fotbalový obránce Stefan Simič opustil AC Milán a zamířil do jiného italského celku Frosinone, kde bude hostovat do konce této sezony. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

Stefan Simič | Foto: ČTK/EMPICS/Nick Potts

Podle spekulací některých italských médií měl čtyřiadvacetiletý stoper s jedním reprezentačním startem do Frosinone přestoupit, ale předposlední tým Serie A si nakonec Simiče pouze vypůjčil do konce června.



Simič patří AC Milán od roku 2013, ve slavném klubu se však zatím nedokázal prosadit do sestavy. V letech 2014 až 2017 už hráč s balkánskými kořeny hostoval ve Varese, Mouscronu a Crotone.



Odchovanec pražské Slavie před začátkem tohoto ročníku v kádru "Rossoneri" zůstal, ale zasáhl pouze do jednoho soutěžního utkání na konci listopadu v Evropské lize proti Dudelange. Předloni na podzim si Simič připsal dosud jediný start za český reprezentační A-tým v přípravě s Katarem.