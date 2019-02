Rychlý tank, který je navíc šikovný s míčem. Takovou pověst si v českém fotbale získal Peter Olayinka. Teď ji má potvrdit. Stal se novou (a rekordní) posilou pražské Slavie.

Peter Olayinka. | Foto: ČTK/Dalibor Glück

„Beru to jako šanci. Slavia je špičkou českého fotbalu,“ řekl 22letý nigerijský útočník, za něhož klub z Edenu vysázel 83 milionů korun.

Překvapení? Jak se to vezme. Olayinka v ročníku 2016/2017 nosil dres Dukly. Jednou se postavil na hrot, jindy hrál na křídle a dal šest branek. Jenže na Julisce hostoval, načež se s koncem sezony vrátil do Gentu, který ho obratem poslal do Waregemu.

Sešívaní jej v Belgii dál sledovali - a komu by se nelíbila bilance 11 gólů, 15 asistencí? Jednání střídalo jednání, Slavia svou vysněnou posilu nakonec získala, ovšem až těsně před začátkem ligy (a až poté, co ztroskotal příchod Hasana z Egypta). Zatímco tomu se do Česka nechtělo, Olayinka projevuje nadšení. „Praha je krásné město,“ dodal.

Další týdny budou v Edenu zajímavé… Slavia po potížích kolem CEFC neztratila přestupový apetit: rumunský reprezentant Alexandru Baluta stál čínské majitele 68 milionů.