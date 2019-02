Karviná – Přestup Filipa Panáka je na spadnutí. Třiadvacetiletý univerzál MFK dostal od Karviné povolení a připravuje se s pražskou Spartou, která do jednání na trase Karviná – Praha vstoupila velmi razantně.

Filip Panák (v bílém) je na cestě do Sparty. | Foto: Ivo Dudek

Prakticky od začátku roku jevily největší zájem o Panáka kluby Baník Ostrava a Sparta Praha. Rodák z Příbora prodělal v listopadu artroskopický zákrok pravého kolena a do tréninkové zátěže se zapojí postupně. Na přípravu s mužstvem to zatím není. To ale neodradilo zástupce Sparty, kteří už s Karvinou dolaďují konečnou podobu transferu.

Panák se už objevil v Praze na Letné a jeho přestup je záležitostí hodin. Očekává se, že letenský klub získá Panáka do tohoto pátku, kdy odlétá mužstvo na soustředění do Španělska. Karviná by od Sparty měla zinkasovat nejen peníze, ale i devatenáctiletého stopera Mariana Burdu ze sparťanské juniorky.

„Transfer ještě není dotažen, nicméně Filip už je v Praze a absolvuje tam v nejbližších dnech zdravotní prohlídku. Totéž čeká u nás Mariana Burdu,“ informoval sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Panák odehrál v nejvyšší české soutěži 69 zápasů a vstřelil 7 gólů. V Karviné se stal nepostradatelnou součástí sestavy.