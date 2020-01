Lugo, Las Palmas, Betis Sevilla, to jsou kluby, ve kterých od roku 2009 působil Setién. „Tento životopis na vás úplně nekřičí Barcelona,“ zaznělo ve vysílání ESPN.

„Způsob, jakým se prezentoval, ale ano,“ odpověděl novinář Sid Lowe a vystihl tak jednou větou práci španělského stratéga.

I s omezenými prostředky totiž Setién v klubech, které koučoval, svým svěřencům pokaždé naordinoval atraktivní herní styl. Například při své premiérové sezoně v Betisu, který před šesti lety potkal pád z nejvyšší soutěže, zaujal šestým místem, což bylo nejlepší umístění klubu v La Lize za posledních třináct let.

Útočným pojetím nyní může dojít až k trofejím, když v Barceloně nahradil Valverdeho. Ten sice slavil s mužstvem dva ligové tituly, ale jinak tým nepřipomínal suverénní mašinu. V Lize mistrů dva roky za sebou vypadl po velkém obratu soupeře. S AS Řím i Liverpoolem totiž v obou případech promrhal tříbrankový náskok.

I letos je zatím Barcelona na čele tabulky, i když jen o skóre před Realem. Valverdeho posledním hřebíčkem do rakve však byla prohra v semifinále poháru proti Atléticu. Zprvu se mluvilo o nástupu klubové legendy Xaviho, ten však nechtěl opouštět rozdělanou práci v Kataru.

Měnit se nebude

A tak nový impulz pro tým reprezentuje Setién. „Jsem moc vděčný za tuto šanci a nadšený z nové výzvy. Miluju DNA Barcy,“ prohlásil muž, který na Camp Nou slavil v listopadu 2018 senzační výhru s Betisem 4:3.

„Můžu vám garantovat, že moje mužstvo bude hrát dobrý fotbal. Je to nejlepší způsob, jak se dostat k vítězství. Myslím, že jsem to ukázal při předchozích angažmá,“ uvedl při svém nástupu do nového působiště.

Atraktivním stylem se vryl do paměti fotbalových příznivců a oslovil jím právě i vedení Barcelony. A nelze očekávat, že by od něj upustil. „Když jsem přicházel do Betisu, nastínil jsem, jak chci pracovat a hrát a zeptal se jich, jestli jsou napříč klubovým vedením opravdu přesvědčení, zda mě chtějí, protože já se určitě měnit nebudu,“ vyprávěl deníku Independent.

Ke svému oblíbenému způsobu hry nemá příliš problém přesvědčit ani svěřence. „Jako malí kluci, ať jste dobří nebo ne, chcete na hřišti být

u míče. Hráčům jsem vždy řekl, že díky mému stylu ho budou mít na svých kopačkách sedmdesát minut z devadesáti a jejich obličeje se hned proměnili. Když je přesvědčíte o svých myšlenkách, vše je jednodušší,“ vysvětlil.

Nyní navíc bude mít k ruce hvězdného Lionela Messiho. „Je naprosto unikátní a speciální. Zatím ale tedy nevím, jaké to je trénovat nejlepšího hráče světa a jeho parťáky. Ještě včera jsem totiž seděl v klidu doma,“ bavil na tiskové konferenci.

Ofenzivním talentem nabitému mužstvu Barcelony by však jeho styl měl sedět a může z něj být opět neporazitelná mašina. Setiénův rukopis rozhodně zaručuje jednu věc všichni se budou dobře bavit.