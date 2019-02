U sobotní premiéry trenéra Jaroslava Šilhavého na lavičce české fotbalové reprezentace nebude plzeňský stoper Lukáš Hejda. Místo něj se první reprezentační akce s "A" týmem dočkal stoper ostravského Baníku Patrizio Stronati. Mladý obránce nemohl zprvu nominaci vůbec věřit, teď už vyhlíží první možné minuty v národním dresu.

Hejdu nepustí na utkání Ligy národů proti Slovensku potíže s lýtkem, namísto něj zamíří do Trnavy třiadvacetiletá opora zadních řad Baníku. Ostravským fotbalistům se v novém ročníku daří, v aktuální tabulce nejvyšší české fotbalové soutěže mu patří čtvrté místo, na vedoucí Slavii a Plzeň ztrácí čtyři body. A Stronati patří k základním kamenům ostravského úspěchu.

Velké překvapení

V probíhajícím ročníku zatím nechyběl ani minutu, přesto pro něj ale bylo povolání do reprezentačního áčka velkým překvapením. "Dokonce jsem si chviličku myslel, jestli si ze mě nevystřelil někdo z kluků," přiznal pro oficiální web Baníku Ostrava.

Jestli se v nadcházející dvojici zápasů objeví na trávníku, zatím netuší, své šance si ale váží. "Kdybych se třeba dostal i v jednom z utkání na nějakou minutu na hřiště, byl bych opravdu nadšený. Ale takhle zatím nepřemýšlím. Vážím si toho, že tu můžu být a budu makat na sto procent. Je to pro mě velká motivace do další práce," tvrdí Stronati.



Příležitost dostat se do sestavy bude mít hned dvakrát. Reprezentační áčko kromě utkání na Slovensku sehraje ještě v úterý zápas na Ukrajině. Právě proti ní si v září připsali v doposud jediném zápase skupiny porážku 1:2.