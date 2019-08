Michale, jak hodnotíte utkání v Plzni?

Podobně jako ta předchozí. Ukázali jsme týmového ducha a je velká škoda, že jsme opět prohráli o gól. Myslím, že jsme v Plzni na bod měli. Budu se opakovat, ale nesmíme dávat hlavy dolů.

V Plzni se obvykle moc gólů nedává, vy jste dali dva, přesto jste prohráli…

Jasně, strašně nás to štve. Plzni se branky dávají těžce, my se prosadili dvakrát, ale je nám to k ničemu.

Z první ligové branky v kariéře ale radost máte, nebo ne?

Ano, mám velkou radost. Bohužel nevedla k bodovému zisku, což mě mrzí. Ale samozřejmě jsem rád, že se mi podařilo trefit zrovna v Plzni.

Jak jste svůj gól viděl?

Křikl jsem si na Kubu Šašinku, ať mi to přiťukne, protože jsem viděl, že bych mohl být sám a střela mi sedla. Zamířil jsem k tyči, zavřel oči a vystřelil (smích).

Jak si vlastně po přesunu z Pardubic zvykáte na prvoligovou úroveň?

Je to obrovský skok, ale hrozně jsem se na ligu těšil. Právě pro takové zápasy všichni ten fotbal hrajeme. Profesně se zase posouváte dál, je to motivace do další práce.