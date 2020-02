To, že záložník Letenských odmítl odletět s týmem na soustředění do Španělska, je už známá historka. Důvodem byla prý snaha za každou cenu získat zahraniční angažmá. Domluvil se s předním izraelským celkem Maccabi Haifa, který nakonec kývl i na finanční požadavky Sparty. Chyběly už jen formality: lékařské testy a podpis smlouvy.

Jenže… Tak jsem tady. Díky, že jste mě pozvali, ale chci od vás víc peněz, než jsme se dopředu domluvili. Podle vyjádření Maccabi přicestoval Martin Hašek do Svaté země s podobnými slovy… Resumé? Konec námluv. „K našemu překvapení fotbalista odstoupil od podmínek, které byly domluveny před jeho příjezdem. Rozhodli jsme se proto dohodu nedokončit. Přejeme hráči hodně štěstí,“ zní vyjádření Maccabi na klubovém webu.

I kdyby se takto choval ostřílený hráč, který má za sebou spoustu odehraných sezon a hromadu nastřílených gólů, šlo by o odsouzeníhodné chování. Ale u mladíka, který přišel do špičkového českého týmu přede dvěma lety a odehrál za něj jen 30 ligových zápasů, je to přímo alarmující.

Pořádná ostuda

„Měl by být rád, že ve Spartě vůbec je,“ komentovala Haškovo počínání sparťanská legenda David Lafata. Co dál? Záložník Letenských může čekat jediný vývoj - přeřazení do béčka. A pořádnou ostudu.

Třeba ale fotbalista se svým manažerem přijdou s nějaký šokujícím vysvětlením a vše uvedou na pravou míru. Ti ale zatím stále mlčí. Situaci pochopitelně nechce komentovat ani Haškův otec Martin, který se Spartou získal pět mistrovských titulů.

Jaký bude mít aféra konec? Dozvíme se už brzy.