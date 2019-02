„Jsme v letadle a vypadá to, že se rozpadá,“ uvedl fotbalový útočník podle argentinských médií. Posléze dodal, že je „skutečně vystrašený“ a vyjádřil obavy, zda pro něj někoho vyšlou, když se neozve do půl hodiny.

Letadlo vyrazilo z Francie v 19:15 tamního času a pohybovalo se ve výšce pěti tisíc stop. V blízkosti ostrova Guernsey požádal pilot o snížení letové hladiny. Podle listu The Daily Mail měl stroj problémy již při startu, když vzlétl až na čtvrtý pokus.

Letová kontrola ztratila s posádkou kontakt ve chvíli, kdy se letoun nacházel ve výšce 2300 stop.

„Jednomotorový letoun PA-46 Malibu byl na cestě z Nantes ve Francii do Cardiffu ve Walesu. Na palubě byli dva lidé. Vytvořili jsme pátrací model na základě předpokládané pozice stroje a na místo vyslali veškeré dostupné prostředky,“ informovala policie z ostrova Guernsey, který patří mezi závislá britská území.

We have resumed searching. Two planes are taking off & will search a targeted area we believe has the highest likelihood of finding anything, based on review of the tides and weather since it went missing.