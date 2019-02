Švihl pravačkou a poslal míč přesně k levé tyči jihlavské branky. Gólman se sice po jeho ráně vrhl, ale nemohl nic dělat.

Slovenský záložník Milan Lalkovič upravil deset minut před koncem zápasu proti Jihlavě na konečných 5:0.



Zdánlivě bezvýznamný moment, ale pro Lalkoviče to byl první gól od podzimního příchodu do Sigmy.

Po vlekoucích se patáliích se zraněními naskočil na podzim v Olomouci do sedmi zápasů, připsal si několik asistencí, ale branku žádnou.

Až teď v přípravě. Však ji také náležitě oslavil a od plic si radostně zakřičel.



Po vítězství na Tehelném poli v Bratislavě nad Slovanem jste si vyčítal zahozenou příležitost. Tak teď to konečně přišlo.

Ano. Jsem rád, že to konečně vyšlo. Byla to od Faltiče (Šimona Falty) pěkná přihrávka, přebral jsem si to a křížnou ranou zakončil. Chvála Bohu to tam padlo a konečně jsem dal gól.



Oslava vypadala emotivně. Byla to úleva?

Byla. Měl jsem šance už dřív, třeba právě s tím Slovanem. Konečně mi to tam spadlo. Ale je třeba makat dál, připravit se na ligu, aby nám to padalo i tam.



Trenér často zdůrazňuje, že je třeba být produktivní. S pěti góly bude spokojen?

Nevím, v jaké sestavě Jihlava byla, nikoho tam neznám, ale ve druhé lize prý hrají dobře. Pět nula se počítá, je jedno, jaký je to zápas. Góly jsou pořád potřeba. I když i dnes jsme jich samozřejmě mohli dát i víc.



Jak se vám hrálo v mrazivém počasí?

Když se člověk rozběhá, tak je to docela v pohodě. Je to zimní příprava, tak je prostě zima. (směje se).



Do Turecka se ale těšíte, ne?

No nevím, někdo říkal, že tam teď pořád prší. (směje se) Ale ne, to je jedno. Hlavní je, ať je dobré hřiště a ať všichni makáme. A taky ať potom vyhrajeme první zápas v lize s Jabloncem.



Jak vnímáte boj o místo v sestavě? Na podzim jste toho neodehrál mnoho. Teď chcete do základu?

Samozřejmě do základu chci. Proč bych jinak hrál fotbal? Když jsem přišel, tak jsme si stanovili nějaký plán a doufám, že teď to bude tak, jak to má podle něj být. Drží mi zdraví, to je důležité. Zbytek je na mně.



Jak se do sestavy probojovat?

Musím dávat góly, abych se do sestavy dostal. Nějaké šance jsem zase připravil, to jsou plusové věci. Vyhráli jsme, to je taky dobře. Teď je jen třeba v tom dál pokračovat.